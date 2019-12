Le Québec compte maintenant 8,48 millions d’habitants

La population québécoise s’est accrue de 87 000 personnes en 2018 et a atteint 8,48 millions de personnes au 1er juillet dernier, mais son rythme d’accroissement est resté inférieur à celui de la moyenne canadienne.

Le Bilan démographique publié mardi par l’Institut de la statistique du Québec conclut donc que le poids démographique du Québec dans le Canada a diminué légèrement pour se situer à 22,6 % au 1er juillet dernier.

Le nombre de naissances a été estimé l’an dernier à 83 800, comparativement à 83 855 en 2017. L’indice synthétique de fécondité s’est établi à 1,59 enfant par femme, comparativement à 1,60 en 2017.

Cet indice recule depuis le sommet récent de 1,73 enfant par femme enregistré en 2008 et en 2009.

Quant au nombre de décès, il a été estimé à 68 600 en 2018, soit 2300 de plus qu’en 2017. Cette augmentation s’inscrit dans une tendance générale à la hausse du nombre de décès, observée en raison du vieillissement de la population.

L’Institut de la statistique signale que le gain de population lié au solde migratoire international a été de près de 43 000 personnes au Québec en 2018, en baisse par rapport à 44 300 personnes l’année précédente. Il s’agit de la différence entre les 51 100 immigrants internationaux nouvellement admis et les quelque 8300 émigrants.

Les principaux pays de naissance des immigrants admis au Québec en 2018 sont la Chine (10,4 %), la France (7,7 %), l’Inde (7,5 %), la Syrie (5,7 %) et l’Algérie (5,4 %).

Le solde migratoire interprovincial du Québec avec le reste du Canada a été négatif de 5800 personnes en 2018 ; il avait été négatif de 6000 en 2017, de 10 600 en 2016 et, en moyenne, de 14 000 de 2013 à 2015.

Au 1er juillet dernier, 21 % de la population québécoise avait moins de 20 ans ; 60 % était âgée de 20 à 64 ans et 19 % faisait partie du groupe des 65 ans et plus. La part des 20-64 ans dans la population totale diminue, tandis que celle des 65 ans et plus continue d’augmenter.

Le bilan de l’ISQ ajoute que le nombre de mariages a été estimé à 22 800 en 2018, 83 de moins qu’en 2017. Selon les données provisoires, les mariages de conjoints de même sexe ont représenté l’an dernier 3 % de l’ensemble des mariages.

Au Québec, les paramètres actuels de nuptialité indiquent qu’à peine 28 % des hommes et 31 % des femmes se marieraient au moins une fois avant leur 50e anniversaire.