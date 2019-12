Du faux danger du maquillage

La suspension récente d’un étudiant de l’école Robert-Gravel qui arborait des maquillages artistiques élaborés a fait beaucoup de remous. Elle met surtout en relief la difficulté d’appliquer des codes uniformes à une époque d’éclatement identitaire, estime la sociologue Diane Pacom.



Ce qui unit les hommes de l’Égypte pharaonique, les notables français d’avant la Révolution et le guitariste des Rolling Stones, Keith Richards ? Pour autant que l’on sache, une seule chose : du maquillage au quotidien, joues fardées ou yeux soulignés de noir.

C’est aussi ce qui unit l’auteur-compositeur-interprète québécois Hubert Lenoir et cet étudiant montréalais de l’école Robert-Gravel qui a été suspendu il y a une quinzaine de jours : le maquillage, artistique — et ostentatoire — dans ces cas.

Aux yeux de la direction de l’école, le jeune ne respectait pas la règle qui permet aux garçons et aux filles un « maquillage léger ». « Honnêtement, je ne sais pas comment on peut décider ce qui est léger et ce qui ne l’est pas, relève en entretien Hubert Lenoir, qui a été cité comme inspiration par le jeune étudiant. Et sérieusement : s’il a envie de se maquiller comme ça, laissez-le donc faire ! C’est pas comme si tout le monde allait faire la même chose demain matin… »

La résonance de l’histoire tient aussi à ce qu’elle s’arrime à un phénomène plus large : le maquillage porté par des hommes sort peu à peu de la marge en Occident — du moins dans une forme plus discrète. L’Agence France-Presse soulignait plus tôt cette année que plusieurs grandes marques de cosmétiques ont ainsi développé des produits de maquillage destinés aux hommes. Givenchy, Chanel, Tom Ford, Jean Paul Gaultier ont tous investi ce marché stimulé par des influenceurs YouTube.

C’est là en quelque sorte un retour du balancier. Car à partir du Moyen-Âge, les aristocrates français se maquillaient abondamment, notamment de fard blanc. C’est qu’il fallait s’éclaircir le teint pour ne pas avoir la couleur de peau de ceux qui travaillaient aux champs et au soleil… La Révolution française a toutefois entraîné une sorte de dépouillement de plusieurs signes de distinction chez les hommes — beaux tissus, dentelles, perruques… et maquillage, qui ont pris l’ombre pendant plus de deux siècles.

Code de vie

On ne sait pas exactement ce qui a dérangé la direction de Robert-Gravel, qui a refusé nos demandes d’entretien. Le directeur de cet établissement réputé pour sa formation en théâtre a déjà indiqué à la CBC que le maquillage lourd — par rapport au maquillage plus « léger » qui serait permis pour les garçons et les filles — de l’étudiant visé n’était qu’un des éléments ayant mené à sa suspension.

« La situation ne peut se résumer qu’à une décision entourant l’application du code de vie de l’école, affirme aussi par écrit la Commission scolaire de Montréal. Plusieurs éléments de nature scolaire et personnelle ont guidé la décision prise par l’école. » Le code de vie de l’établissement ne fait pas mention du maquillage, mais parle de l’obligation d’avoir une « tenue décente et appropriée ».

Mais peu importe les autres éléments ayant contribué à la décision, on comprend que la question du maquillage a fait partie de la réflexion. C’est d’ailleurs pourquoi plusieurs étudiants de l’école montréalaise se sont mobilisés à la fin novembre pour aller en classe « lourdement » maquillés, en signe de solidarité avec un confrère dont tous ont souligné la précision et la beauté des maquillages.

« C’est malheureux quand des adultes, des enseignants, établissent des limites qui visent essentiellement à empêcher des adolescents de trouver et de construire leur identité créative », pense Carole Méthot, artiste du maquillage et créatrice des looks d’Hubert Lenoir. « C’est comme si on les forçait à rentrer dans un moule, qui revient à leur dire d’être quelqu’un d’autre. »

« Pour moi, que ce jeune ait eu la force d’aller à l’école comme ça tous les jours, c’est une preuve de courage vraiment fort, ajoute Hubert Lenoir. C’est pas ça qu’on veut de la part des jeunes, de se montrer différent, courageux ? »

Tout change

Sociologue spécialiste des changements sociaux et des phénomènes culturels, Diane Pacom relève qu’il devient « pratiquement impossible pour une école de baliser quoi que ce soit » sans se heurter rapidement à… l’époque.

C’est-à-dire ? « On est dans une ère où tout est instantané, spontané, passager », dit-elle. « C’est comme si tout était en work in progress, et qu’on cherchait surtout à ne jamais arriver à un : “ça y est, c’est fait, c’est fini”. »

La professeure de l’Université d’Ottawa poursuit : « Il n’y a pas beaucoup de terrains communs, on est dans une période d’individualisme le plus frappant, à l’état pur. Chaque individu se voit comme une oeuvre d’art. » Unique, singulière… et appelée à changer au « gré du temps, des humeurs, des modes » — citons la popularité d’Hubert Lenoir ou de la série télé Euphoria pour ce qui est du maquillage.

« C’est éphémère, et c’est ce qui crée le problème, dit Mme Pacom. On peut difficilement créer des règlements », qui seront vite en rupture de sens ou en retard sur une nouvelle expression.

En même temps, Diane Pacom rappelle que les manifestations d’un anticonformisme « extrême » demeurent marginales. « Ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est que de plus en plus de gens différents revendiquent des looks différents — comme si on était dans une sorte de buffet d’identités. Sauf qu’au-delà de ça, avec un pas de recul, je note surtout que la plupart des jeunes vivent dans une conformité incroyable, dit-elle. La marginalité d’aujourd’hui est peut-être plus présente et militante, mais ce n’est pas comme si c’était dangereux pour la société… »