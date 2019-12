Nominations aux Golden Globes

C’est lundi que seront annoncées les nominations pour les Golden Globes, qui récompensent l’industrie américaine du cinéma et de la télévision. La cérémonie diffusée en ligne et sur la chaîne américaine NBC sera présentée par Dakota Fanning, Tim Allen et Susan Kelechi Watson.

Selon le site spécialisé Gold Derby, le film Marriage Story de Netflix devrait être en lice dans six catégories. Le film de Martin Scorsese The Irishman, également produit par Netflix, ainsi que Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino devraient également récolter plusieurs nominations.

La 77e cérémonie des Golden Globes se tiendra le 5 janvier 2020 à Los Angeles.