Quoi retenir de la fin de semaine?

Fin de session sous bâillon (bis)

Comme ce fut le cas cet été, la session parlementaire a pris fin dans la nuit de samedi à dimanche sur un bâillon imposé par le gouvernement caquiste. Cette fois, les députés ont été bousculés sur l’adoption du projet de loi 34, qui gèlera notamment les tarifs d’électricité en 2020 pour ensuite les arrimer à l’inflation, en plus de limiter le rôle de la Régie de l’énergie dans la fixation des tarifs. Le projet de loi a été adopté à 60 voix contre 39. Les élus de l’opposition s’y sont opposés en bloc.

Le député péquiste et candidat à la direction de son parti Sylvain Gaudreault a déclaré samedi que François Legault réalisait « un vieux rêve » de prendre le contrôle des tarifs d’électricité « pour en faire une taxe déguisée ». Le gouvernement caquiste a plaidé l’urgence pour justifier sa manoeuvre, un argument vivement repoussé par les libéraux. Chez Québec solidaire, on a accusé le premier ministre de se comporter comme le « p.-d.g. » du Parlement, en plus de dresser une longue liste des opposants au projet de loi.

En juin dernier, la session parlementaire s’était terminée par un marathon pour faire adopter deux projets de loi majeurs du gouvernement Legault, soit la loi 21 sur la laïcité et la loi 9 sur l’immigration.