Quoi surveiller cette fin de semaine?

La France toujours en grève

Une nouvelle fin de semaine de blocage s’annonce en France: en plus d’un Acte 56 des gilets jaunes dans tout le pays, plusieurs manifestations contre la réforme des retraites auront lieu un peu partout, de Paris à Lyon et à Marseille.

Les transports seront une fois de plus difficiles, bien que les compagnies aériennes ne prévoient pas l’annulation de vols. Et comme le gouvernement d’Emmanuel Macron a écarté de la main toute dérogation à son plan initial, il y a fort à parier que le ton va monter de part et d’autre.