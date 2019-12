1 Montréal, 6 décembre | Quatorze faisceaux pour quatorze victimes. Les 30 ans de la tuerie antiféministe de Polytechnique Montréal étaient soulignés, vendredi, sur le mont Royal. D’éminents dignitaires ont prononcé des allocutions à la mémoire des victimes. «Trente ans plus tard, on a encore beaucoup de travail à faire pour lutter contre la misogynie, la violence fondée sur le sexe, la haine et la discrimination», a déclaré le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Marie-France Coallier Le Devoir