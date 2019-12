Cérémonie sur le mont Royal en hommage aux victimes

Les familles des victimes de la tuerie féminicide de Polytechnique Montréal, survenue il y a 30 ans aujourd’hui, ont eu droit à une émouvante cérémonie sur le mont Royal, vendredi en fin d’après-midi.

« Il y a 30 ans ce soir, 14 femmes ont été tuées par un homme parce qu’elles étaient femme, a déclaré le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Trente ans plus tard, on a encore beaucoup de travail à faire pour lutter contre la misogynie, la violence fondée sur le sexe, la haine et la discrimination. »

Quelques centaines de personnes s’étaient rassemblés sur belvédère Kondiaronk, devant le chalet du Mont-Royal, pour assister à l’hommage. À mesure que le nom de chacune des 14 jeunes femmes tuées était récité, un faisceau lumineux illuminait le ciel neigeux.

Le premier ministre Trudeau a profité de l’occasion pour rappeler l’une des promesses de sa formation : « Nous allons renforcer le contrôle des armes à feu en éliminant et en interdisant les armes d’assaut de style militaire, a-t-il répété. Nous avons un consensus clair à la Chambre des communes. Nous avons un consensus clair à travers le pays. »

Plus de détails suivront.