Protection de la jeunesse: Régine Laurent dénonce l’omertà qui règne dans le système de santé

La présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse, Mme Régine Laurent, est sortie de ses gonds devant une sous-ministre adjointe du ministère de la Santé et des Services sociaux en menaçant d’utiliser des pouvoirs d’exception qui lui sont consentis si la loi du silence qui pèse sur les acteurs du système ne cessait pas immédiatement. Ceux-ci sont encouragés, dit-elle, à ne pas parler à la Commission et à ne pas témoigner des conditions réelles réservées aux enfants dans le système de protection de la jeunesse. « On a besoin d’entendre les gens sur le terrain », a-t-elle répété jeudi matin avec un air tout à fait courroucé.

« Le problème est que si on n’entend pas les intervenants, on risque de ne pas pouvoir faire des recommandations », a dit Mme Laurent en insistant sur la gravité de son constat. Or, ces intervenants sont empêchés de parler par les p.-d.g. du système de santé, soutient Mme Laurent, qui promet de sévir en fonction des pouvoirs qui lui sont conférés.

La présidente Régine Laurent a demandé à la sous-ministre Lyne Jobin, témoin devant la commission qui siège cette semaine à Québec, comment le ministère allait exercer un leadership pour que les p.-d.g. et gestionnaires du système de santé laissent parler le personnel de proximité et les intervenants des services à l’enfance « sans que s’exercent sur eux une menace ou des représailles ».

La sous-ministre adjointe Lyne Jobin, affectée au ministre de la Santé et des Services sociaux, a voulu se faire rassurante, mais la présidente Laurent est revenue néanmoins à la charge en disant qu’elle s’attendait à des changements rapides et clairs. « J’attends de vous des actions qui seront faites pour libérer la parole », a-t-elle dit en conclusion du passage de la sous-ministre Jobin et de Pascale Lemay, directrice générale adjointe des services à la famille, à l’enfance et à la jeunesse du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Une des commissaires, la députée Hélène David, faisait remarquer la veille que la langue technocratique et volontiers opaque adoptée par certains cadres de ces institutions devant la commission était nuisible à la compréhension des enjeux en cause. Mme Laurent a par ailleurs déploré que ces instances aient annoncé qu’elles ne déposeraient pas de mémoire officiel devant la commission. Au cours des derniers jours, les p.-d.g. des CIUSSS et CISSSS ont refusé de répondre aux questions des journalistes à la suite de leur comparution devant les membres de la commission Laurent.

Dans une lettre ouverte publiée aujourd’hui, des spécialistes ont dénoncé l’omertà qui règne sur le système de santé alors qu’on assiste, disent-ils, à la transformation complète du réseau de la santé « selon les principes de la gestion managériale de type industriel ». Selon Marjolaine Goudreau, présidente du RECIF, un regroupement d’intervenants sociaux, et Angelo Soares, professeur en organisation et ressources humaines des sciences de la gestion à l’UQAM, « jamais, historiquement, les soignants n’ont-ils autant souffert qu’aujourd’hui et jamais n’ont-ils été aussi bâillonnés ». Les auteurs dénoncent le fait que « le ministère s’entête à nier la crise actuelle et, surtout, à étouffer la critique des soignants au moyen du “devoir de loyauté” ».