L’annonce du jour: le patrimoine

Les ministres Nathalie Roy (Culture) et Andrée Laforest (Affaires municipales et Habitation) doivent faire une annonce ce matin en matière de protection du patrimoine. Ce dossier a fait couler beaucoup d’encre dans les médias ces dernières semaines.

En Beauce, plusieurs maisons ancestrales endommagées par les inondations du printemps sont récemment tombées sous le bouteur des démolisseurs. Et la semaine dernière, le gouvernement Legault a décrété une protection de 30 jours pour la maison Jobin-Bédard, construite entre 1770 et 1826 et située dans l’arrondissement de Charlesbourg à Québec.