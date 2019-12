Québec annoncera un nouveau programme de subvention

La ministre de la Culture, Nathalie Roy, rendra public demain, en compagnie de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, un nouveau programme de subvention en matière de protection du patrimoine. Mais pas question de modifier la loi sur le patrimoine.

À la suite de plusieurs destructions de maisons anciennes un partout au Québec, la ministre de la Culture avait répété, au cours des dernières semaines, qu’elle procéderait a une annonce importante. Le Devoir a appris qu’il s’agissait tout au plus, pour l’instant, de favoriser des subventions à la rénovation et que, pour l’instant, aucune modification à loi sur le patrimoine n’était envisagée.

Les groupes en patrimoine ont-ils été consultés en amont de cette annonce ? Non, affirme le président patrimoine de la Fédération Histoire Québec, M. Clément Locas. « Je fais partie de la table de concertation en patrimoine bâti. Depuis que la ministre a été nommée, nous avons offert de la rencontrer à Québec. Elle n’a jamais donné signe de vie. On dirait qu’elle ne veut pas entendre le message du terrain et de la base. Il n’y a eu aucune rencontre officielle avec elle. »

Du côté d’Action patrimoine, un des plus importants regroupements de partenaires en patrimoine au Québec, on n’affirme ne pas avoir été consulté non plus par la ministre. « Nous avons été mis au courant de cette annonce via la presse », confirme l’organisme au Devoir. « Il serait intéressant, en plus des gouvernements provincial et municipal, que les différents acteurs du milieu du patrimoine soient consultés et que leurs expertises soient mises à profit », indique au Devoir Renée Genest, directrice générale d’Action patrimoine, à la veille de l’annonce.

La Vérificatrice générale du Québec a annoncé le 7 mai dernier que, pour la première fois de son histoire, elle réalisait un important « audit de performance » en matière de patrimoine auprès du ministère de la Culture. Les annonces répétées de la destruction ou de la dégradation avancée de biens patrimoniaux a encouragé cette enquête qui fera l’objet d’un rapport distinct à l’hiver 2020. L’intérêt du bureau du Vérificateur général s’est construit « à partir d’informations fournies par les équipes d’audit et par diverses informations qui proviennent de l’actualité ou de la population par le biais de dénonciations ». Divers groupes et spécialistes du patrimoine ont déjà entendu et le rapport, selon ce qu’a appris Le Devoir, risque d’être majeur.

En attendant, le ministère de la Culture n’entend pas proposer de modification à la loi avant que les résultats de ce rapport particulier de la vérificatrice générale ne soit connu à l’hiver 2020.

Les mesures de soutien aux municipalités que doit annoncer la ministre en attentant bonifient des mesures déjà en place sans changer le cadre structurel de la protection du patrimoine au Québec. À l’heure actuelle, le financement auquel contribue l’État québécois est de 40 % pour les bâtiments classés et de 50 % lorsque ceux-ci sont accessibles au public. Ils sont de 30 % pour les sites patrimoniaux déclarés et seulement de 20 % pour les bâtiments cités par les municipalités.

La restauration des toitures, des fenêtres et de la maçonnerie, par exemple, engendre souvent des frais dispendieux pour les propriétaires de maisons anciennes, surtout à l’heure où les ouvriers spécialisés en patrimoine ou en réfections traditionnelles se font rares.

D’autant plus que dans l’immense majorité des municipalités québécoises, les bâtiments d’intérêt n’ont pas été cités préalablement par les élus, ce qui les soustrait aux subventions de l’État. Le faible nombre de citations des bâtiments dans les municipalités fait en sorte qu’ils ne sont pas protégés contre des destructions ou des altérations nuisibles à la préservation de leur intégrité.

Plus d’inventaires

Président du comité du patrimoine de la Fédération Histoire Québec, Clément Locas indique que la ministre promet de réaliser plus d’inventaires de biens patrimoniaux dans les municipalités. « Il faut savoir qu’on en a déjà beaucoup des inventaires. Mais le problème en ce moment est souvent d’y avoir accès tant les municipalités ne les diffusent pas! Si c’est encore et toujours en produisant plus d’inventaires que la ministre pense qu’il y a une solution à la destruction du patrimoine au Québec, elle fait fausse route. Les inventaires, c’est surtout une façon de dire qu’on ne veut rien faire. Ce n’est certainement pas la façon pour agir. »

Les municipalités du Québec ont déjà fait des demandes pour qu’on les aide en matière de patrimoine, rappelle Clément Locas. « Le fait est que peu de municipalités ont cité des bâtiments pour en assurer la protection à l’aide actuelle. Et c’est un nombre très faible qui sont cités. Il faudrait beaucoup de sensibilisation et des moyens. Quand la nouvelle loi a été mise de l’avant en 2012, il n’y a pratiquement rien eu pour favoriser les citations de bâtiment. »