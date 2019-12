Levons nos verres aux bulles québécoises

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Exit champagne, crémant ou cava ; place aux vins mousseux de chez nous ! Des bulles conçues suivant la méthode traditionnelle développée en Champagne et qui n’ont rien à envier aux produits européens. Leur qualité est telle que l’on voit désormais les vins effervescents comme la véritable signature québécoise, détrônant le vin de glace.



De l’avis de la chroniqueuse vin Nadia Fournier, autrice de l’annuel Guide du vin Phaneuf, de tous les produits de la vigne d’ici, c’est le vin mousseux qui présente de loin la plus grande homogénéité en matière de qualité, qu’elle qualifie de « généralement très élevée ».

« Je constate que ces vins-là n’ont rien à envier aux autres régions du monde. Ils ne sont pas plus chers et ils sont produits ici. Ce n’est pas un prix de consolation d’acheter des mousseux québécois », assure celle qui a repris le flambeau du réputé guide en 2011.

Elle se réjouit du fait que les vignerons n’essaient pas de travestir le raisin pour imiter le champagne. Nos artisans embrassent leur identité.

« Le caractère distinctif des vins mousseux québécois, c’est qu’il n’y a personne dans le monde qui fait des assemblages de frontenac blanc, frontenac gris, acadie blanc et saint-pépin [comme l’assemblage de L’Intégrale du Domaine Bergeville] », témoigne Mme Fournier, qui voit dans le vin mousseux le véritable produit de spécialité québécois.

Photo: Emmanuelle Roberge

Ce choix de cépages n’est pas fortuit. Certains hybrides créés pour affronter les rigueurs du climat nord-américain présentent un réel avantage dans la transformation en vin mousseux : un taux d’acidité record ! « C’est surtout le frontenac qui a un taux d’acidité dans le tapis », confirme Nadia Fournier.

Jean-Paul Scieur, cofondateur du vignoble Le Cep d’Argent, à Magog, et pionnier du vin mousseux dans la Belle Province, explique que l’acidité favorise l’émulsion. Pour en fairel’expérience, suggère-t-il, croquez dans une fraise et gardez le jus acide en bouche, puis prenez une gorgée de vin mousseux. « Vous créez une explosion de bulles », jure le viticulteur français, dont la famille exploite toujours des vignes en Champagne.

Des scientifiques convaincus

Quand Ève Rainville et Marc Théberge sont rentrés au Québec et ont entrepris d’y lancer un projet de vignoble après avoir travaillé à l’étranger, les deux scientifiques de formation ont fait leurs devoirs. En étudiant le marché, le climat, le sol, le fruit, ils ont compris que tout avantageait la production de vins mousseux.

Le climat frais et nordique favorise des taux d’acidité plus élevés et un taux de sucre plus faible, souligne la copropriétaire du Domaine Bergeville, à Hatley. « C’est ce dont on a besoin pour faire du vin mousseux », conclut-elle.

Il semble bien que la décision du couple ait été la bonne puisque leur vignoble, qui ne produit que des bulles, est pratiquement devenu une référence en la matière. Ce choix comportait tout de même son lot de risques, dont le principal était financier.

Photo: Emmanuelle Roberge

« C’est une folie financièrement parlant. De manière générale, les vins mousseux sont vendus environ deux fois plus cher pour une bonne raison », reconnaît Ève Rainville, faisant référence aux équipements spécialisés nécessaires, aux bouteilles plus robustes et aux délais beaucoup plus longs avant d’engendrer des revenus.

Comme le cahier des charges à respecter nécessite au moins deux ans avant qu’un vin mousseux ne soit prêt à être commercialisé, les producteurs doivent sacrifier beaucoup d’espace et de temps dans l’espoir d’encaisser des revenus, et ce, plus tard que s’ils fabriquaient un vin tranquille.

La progression du Domaine Bergeville a malgré tout été fulgurante, la production passant de 2500 bouteilles en 2014 à 45 000 bouteilles en 2019.

Les importateurs de savoir-faire

Les frères François et Jean-Paul Scieur, eux, ont quitté la Champagne pour Magog afin de produire, en 1989, le premier vin mousseux québécois respectant la méthode traditionnelle (l’expression méthode champenoise est réservée à la région de Champagne), au vignoble Le Cep d’Argent.

Avant même de faire le saut, les deux vignerons de sixième génération savaient qu’il n’y avait qu’une différence de 20 jours sans gel entre la Champagne (180 jours) et le sud du Québec (160 jours). Et ils savaient aussi que lors d’une infestation du Phylloxéra en France, un parasite des vignes, les Champenois s’étaient tournés vers le seyval. Un cépage qui mûrit en 150 jours et qui est donc idéal pour le Québec.

Les Scieur ont ainsi troqué les meunier et chardonnay pour du seyval blanc. « Le seyval dégage des notes minérales avec un peu d’agrumes », explique Jean-Paul Scieur, qui cherche à obtenir le goût de pain brioché propre au champagne en prolongeant la période de contact avec les levures.

La fameuse méthode traditionnelle, dite « champenoise », consiste d’abord à produire un vin tranquille, qui effectue sa première fermentation en cuve durant une période minimale d’une année.

Par la suite, on embouteille le vin en y ajoutant du sucre et des levures et on laisse la deuxième fermentation s’effectuer dans la bouteille durant un minimum de 15 mois. Plus la période de contact avec les levures est longue, plus le produit sera fin dans ses saveurs et la texture de ses bulles.

Jean-Paul Scieur révèle qu’avec précisément 24 grammes de sucre, il obtient six kilos de pression en six semaines, « comme en Champagne ». Les levures digèrent quatre grammes de sucre par semaine, produisantchaque fois un kilo de pression de gaz carbonique.

Quand le vigneron estime que ses mousseux sont prêts, il ne lui reste plus qu’à dégorger les bouteilles, c’est-à-dire à retirer la lie, puis à remettre le bouchon pour vous permettre de faire « pop ! » avec vos êtres chers.



Méthode traditionnelle ou Pet Nat La méthode traditionnelle, aussi appelée méthode champenoise (terme réservé à la région de la Champagne), consiste à laisser fermenter le vin une première fois en cuve, puis à l’embouteiller en ajoutant du sucre et des levures pour provoquer une deuxième fermentation.



Dans le cas du pétillant naturel, surnommé Pet Nat, il s’agit d’un vin qui termine sa première fermentation en bouteille. On parle de vins « non finis » qui poursuivent leur transformation du sucre du raisin en alcool dans la bouteille. Le gaz qui en résulte se trouve alors piégé sous le bouchon.



Bien que ces Pet Nat fassent l’objet d’un fort engouement, particulièrement auprès des amateurs de vins nature, cette méthode n’a rien de neuf. Elle est parfois appelée « ancestrale » puisque c’est de cette manière que les premiers vins effervescents étaient produits.



Les deux produits peuvent être agréables et festifs, mais en matière d’effervescence, la méthode traditionnelle offre des bulles beaucoup plus fines. Plus le vieillissement est long, plus les bulles sont délicates.



La méthode traditionnelle de deuxième fermentation en bouteille est aussi employée au Québec, comme dans les appellations contrôlées Champagne, Crémant ou Cava, chacune réservée à une région géographique précise.