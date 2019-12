Le sommet de l’OTAN, jour deux

Après une première journée officieuse marquée par des joutes verbales qui n’ont fait qu’alimenter les tensions, le sommet de l’OTAN commence vraiment aujourd’hui. Les chefs d’État sont réunis dans un golf de luxe de Watford, en périphérie de Londres, pour jauger l’avenir de l’Alliance.

Quels liens vont se tisser et quelles disputes éclore ? Il faut s’attendre à des échanges encore une fois tendus, puisque la Chine et la Russie seront au menu. Et Donald Trump est déterminé à tonner pour que tous les pays respectent leurs budgets militaires.