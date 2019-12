La réunion du jour : les Premières Nations

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à jeudi, l’Assemblée des Premières Nations se réunit en assemblée extraordinaire à Ottawa pour évaluer les progrès des derniers mois et définir les priorités pour la prochaine année. Le chef national, Perry Bellegarde (sur la photo), prononcera une allocution d’ouverture en milieu de matinée.

Cette assemblée sera d’autant plus intéressante que des ministres du nouveau cabinet de Justin Trudeau prendront la parole, ce qui devrait donner le ton des relations du nouveau gouvernement libéral avec les Premières Nations. Les ministres Marc Miller, Carolyn Bennett, Steven Guilbeault et David Lametti, respectivement responsables des Services aux Autochtones, des Relations Couronne-Autochtones, du Patrimoine et de la Justice, feront une allocution d’ici jeudi.