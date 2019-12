Laïcité: la juge en chef de la Cour d’appel visée par une plainte

Dans l’appel de la contestation de la Loi sur la laïcité de l’État, la juge en chef de la Cour d’appel du Québec, Nicole Duval Hesler, fait l’objet d’une plainte au Conseil canadien de la magistrature, déposée jeudi.

La plainte a été formulée par l’historien et professeur au collège Dawson, Frédéric Bastien. Celui qui est connu pour son livre La bataille de Londres estime que la juge en chef a manqué à son devoir de réserve et qu’elle devrait se récuser.

M. Bastien, qui est actuellement en réflexion quant à se lancer dans la course à la chefferie du Parti québécois, estime que la juge a manqué à son devoir de réserve pour « un ensemble de causes » quant à la Loi sur la laïcité.

Il reproche notamment à la juge, lors d’une rencontre préparatoire, d’avoir suggéré aux avocats des plaignants que la loi 21 « violait peut-être l’article 28 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui porte sur l’égalité des sexes. « La juge a fait cette suggestion même s’il n’en a aucunement été question en première instance », écrit l’historien, qualifiant d’« inapproprié » le comportement de Mme Duval Hesler.

L’historien dénonce ensuite des déclarations de la juge lors de l’audience sur la cause, le 26 novembre dernier, qu’il attribue à l’expression d’une opinion politique. « La juge Duval Hesler s’est déclarée “féministe” […]. Elle a aussi associé la loi 21 à une réponse aux “allergies visuelles” aux signes religieux, ce qui assimile les partisans de la Loi sur la laïcité de l’État à des gens malades, et a demandé à Me Cantin, l’avocat du gouvernement, s’il portait un signe religieux. Ceci constitue une question déplacée qui a mené ce dernier à divulguer publiquement son athéisme », illustre-t-il.

M. Bastien soulève également le fait que la juge prononce un discours lors d’un événement organisé par l’Association de droit Lord Reading, « la voix collective des juristes juifs au Québec », qui s’est déjà prononcée contre la loi 21. Le dîner-conférence se tiendra le 10 décembre prochain. « L’apparence d’impartialité est ici mise à mal par cette participation. La juge aide à financer une organisation qui s’oppose activement à loi qui est l’objet d’un litige devant son tribunal », écrit-il. « Elle ne peut pas faire ça ! Elle n’aurait jamais dû accepter d’aller là au départ », ajoute-t-il en entrevue au Devoir.

La contestation de la loi est actuellement en délibéré par trois juges de la Cour d’appel, dont Mme Duval Hesler, qui doivent rendre leur décision prochainement.