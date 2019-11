SNC-Lavalin: Sami Bebawi s’est confié à un policier

Accusé de fraude et corruption, Sami Bebawi avait confié être frustré de voir l’ancien patron de SNC-Lavalin Jacques Lamarre nier qu’il était au courant de l’achat d’un luxueux bateau pour le fils de l’ancien dictateur Mouammar Kadhafi, a témoigné vendredi un enquêteur.

« Criss, il le savait, il l’a approuvé », aurait confié M. Bebawi à un enquêteur pas plus tard qu’en avril dernier.

L’accusé aurait fait plusieurs confidences dans les corridors du palais de justice de Montréal à Alexandre Beaulieu, un policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). « Je témoignais dans le cadre d’une procédure préliminaire et M. Bebawi est venu me voir pour jaser lors d’une pause », a expliqué le policier au jury.

M. Bebawi lui a notamment fait part de ses frustrations quant à l’implication de M. Lamarre. « Il m’a dit: “Je ne voulais pas approuver [l’achat du bateau]. J’ai donné ça à Jacques Lamarre. Je leur ai dit que c’était une erreur, qu’on n’aurait pas dû faire ça” », a raconté l’enquêteur Beaulieu lors de son témoignage vendredi.

Sur un ton sarcastique, M. Bebawi a souligné que l’achat du luxueux yacht n’avait pas été suffisant. « Il m’a dit: “Il y avait même un deuxième bateau parce que le premier n’était pas assez gros” », a rapporté le policier.

M. Bebawi fait face à huit chefs d’accusation de fraude, de recyclage de produits de la criminalité, de possession de biens volés et de corruption d’un agent public étranger. Il a plaidé non coupable à toutes les accusations.

Lors du procès, des témoins ont révélé que Saadi Kadhafi, le fils de l’ex-dictateur libyen, avait manifesté un vif intérêt pour un yacht de luxe.

Riadh Ben Aïssa, qui a été responsable des projets de SNC-Lavalin en Libye, a notamment raconté aux jurés avoir obtenu le feu vert pour l’achat d’un bateau de 25 millions de dollars américains après avoir été recommandé à Jacques Lamarre par M. Bebawi.

Lors des conversations avec le policier, M. Bebawi a aussi confessé être peiné des événements.

« Il m’a dit qu’il était triste de ce qui arrivait à SNC et ses employés. Ma compréhension, c’est qu’il disait ça à cause de ce qui sortait dans les médias par rapport à la compagnie, mais je n’ai pas posé plus de questions », a souligné l’enquêteur Beaulieu.

M. Bebawi lui a mentionné avoir aperçu plusieurs anciens collègues dans le cadre des procédures judiciaires et réaliser qu’ils vieillissaient.

Perquisition dans un bureau d’avocat

Le témoignage de l’enquêteur Beaulieu a permis d’apprendre que l’opération d’infiltration menée par la GRC s’est terminée en janvier 2014 par une perquisition dans les bureaux du cabinet d’avocats Dentons, à la Place Ville Marie.

« Une représentante du Barreau était présente étant donné que c’était dans un bureau d’avocats, les procédures étaient un petit peu différentes », a précisé M. Beaulieu.

Un agent d’infiltration a raconté plus tôt cette semaine que l’objectif était de confirmer qu’une offre de 10 millions de dollars avait été faite à Riadh Ben Aïssa pour qu’il soutienne la version de M. Bebawi.

En se faisant passer pour un consultant, l’agent d’infiltration a réussi à négocier avec l’avocat de M. Bebawi, Me Constantine Kyres, qui travaillait à l’époque pour Dentons. L’offre finale a été établie à 4 millions et allait être versée sous forme de prêt pour ne pas éveiller de soupçons. M. Bebawi a participé à un appel vidéo à deux reprises pour discuter de l’entente.

Dans les enregistrements présentés au jury, Me Kyres a abordé à plusieurs reprises le malaise des avocats criminalistes de M. Bebawi quant à un versement d’argent directement dans le compte de M. Ben Aïssa. « Légalement, on ne peut pas verser cet argent à [M. Ben Aïssa] », disait Me Kyres lors d’une conversation.

Au cours de la perquisition, les policiers ont saisi le document étayant la version des faits qu’on demandait à M. Ben Aïssa, l’entente de prêt, une copie du passeport de l’agent d’infiltration, une lettre d’annulation du prêt et une déclaration sous serment qu’on avait demandé à M. Ben Aïssa de signer pour soutenir la version de M. Bebawi.

La Couronne a terminé la présentation de sa preuve. Les avocats de l’accusé, Me Annie Émond et Me Alexandre Bien-Aimé, doivent annoncer mardi s’ils présenteront une défense.