Sous les projecteurs : le climat

Un sujet autrement plus sérieux fera aujourd’hui de l’ombre au Vendredi fou: la lutte contre les changements climatiques. À trois jours de la COP25, qui s’ouvre lundi à Madrid, de nombreux pays tiennent la traditionnelle manifestation du vendredi.

Pays-Bas, Japon, Portugal, Allemagne, États-Unis, France et Espagne, notamment, accueilleront des rassemblements — et, dans certains cas, la surconsommation sera dénoncée au passage. Plus près de nous, au Canada, la députée verte Elizabeth May participera à une marche à Ottawa.