Mike Ward est débouté devant la Cour d'appel du Québec

L’humoriste Mike Ward a perdu son appel dans l’affaire l’opposant à Jérémy Gabriel, sa famille et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). Il devra donc verser 35 000 $ au jeune chanteur à titre de dommages moraux et punitifs.

La Cour d’appel a cependant rejeté un volet du premier verdict en privant la mère du jeune homme, Sylvie Gabriel, d’une somme de 7000 $ en dommages moraux et punitifs.

Les trois juges de la Cour d’appel n’étaient cependant pas entièrement d’accord en rendant cette décision. La juge Manon Savard a enregistré sa dissidence en soutenant qu’elle aurait accueilli l’appel de l’humoriste parce que, selon elle, le Tribunal des droits de la personne n’a pas analysé l’enjeu selon le bon cadre juridique.

Elle tranche que « malgré leur caractère choquant et désobligeant, les propos de [Mike Ward] ne véhiculent pas un discours discriminatoire et ne cherchent pas à susciter auprès de son public une croyance selon laquelle la dignité du mis en cause Jérémy Gabriel, en raison de son handicap, est d’une moins grande valeur ».

La juge avance qu’il pourrait s’agir d’un enjeu de diffamation, mais que le tribunal n’a pas la compétence de débattre de cette question.

En ce qui concerne les juges Claudine Roy et Geneviève Cotnam, dont la majorité a fait pencher la balance en faveur du maintien de la décision, elles ont déterminé que la mère de la victime n’était pas elle-même une victime directe des propos de M. Ward.

« Une atteinte à un droit garanti par la Charte est, par sa nature, toujours susceptible d’affecter l’entourage de la victime. Cela ne permet toutefois pas de conclure ici, que les proches de la personne ayant fait l’objet d’un traitement discriminatoire ont également été victimes d’une atteinte illicite donnant droit à une réparation », ont-elles écrit pour justifier leur décision de priver Mme Gabriel de ses 7000 $.