Le point sur la COP25

À six jours de la COP25, qui a été transférée en catastrophe de Santiago à Madrid en raison des troubles sociaux au Chili, les ministres de l’Environnement espagnol et chilien tiennent un point de presse dans la capitale espagnole pour présenter le sommet sur le climat.

En plus du programme prévu, il devrait être question de l’organisation de la COP25, qui se fait plus vite qu’au grand galop — les autorités ont eu quelques semaines seulement pour prendre le relais de la réunion annuelle, qui nécessite normalement… six mois à un an de travail.