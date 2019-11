Commission Laurent: la maltraitance des enfants est un problème majeur de santé publique

« Nous avons échoué à offrir à nos enfants des environnements qui auraient pu faire en sorte qu’on puisse les accompagner dans leur développement et leur bien-être », laisse tomber Camil Bouchard. Dans un témoignage attendu à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (commission Laurent), ce psychologue, chercheur et ancien député est venu dire que le temps est à l’urgence.

L’État québécois doit adopter, selon lui, une politique nationale de lutte contre la maltraitance pour contrer ce « problème de santé publique » qui prend des proportions gravissimes. Ce doit désormais être « un enjeu social prioritaire », clame-t-il.

« On n’intervient pas au moment où il faudrait intervenir, de façon rigoureuse et suivie. […] On a fait beaucoup comme société, mais le gros raté, c’est la maltraitance à l’égard de nos enfants. »

Au Québec, entre 2002 et 2018, le volume de signalements d’enfants a augmenté de 75 %. Les signalements alors retenus étaient en hausse de 43 %. À vrai dire, l’augmentation est constante depuis 1979. Aujourd’hui, « c’est l’équivalent de cinq autobus scolaires par jour » d’enfants qui sont signalés plutôt que trois, comme l’avait indiqué Le Devoir il y a quelques jours.

Les quatre régions où les taux de signalement d’enfants sont les plus préoccupants sont la Côte-Nord, puis l’Abitibi-Témiscamingue, suivies de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et du Centre-du-Québec. « Il y a des familles plus vulnérables et il y a des régions plus vulnérables, souligne M. Bouchard. »

Même si le portrait qu’il dresse devant la Commission est très sombre, Camil Bouchard n’est pas pour autant pessimiste. « Nous ne sommes pas des impuissants finis », a-t-il dit. Nous sommes créatifs. »

Camil Bouchard ne croit pas que l’échec à l’égard des enfants québécois soit attribuable à un appauvrissement de la société. Il s’interroge toutefois sur la sensibilité collective réelle manifestée depuis des années pour cette question. Il existe, soutient-il, « un déni collectif et gouvernemental » devant cette réalité catastrophique. Les services de proximité pour les enfants sont « très probablement » déficients, souligne-t-il.

Les médias, à quelques exceptions près, parlent peu de cette situation au-delà des drames particuliers, constate à regret Camil Bouchard. Il dénonce l’« indolence des médias et de la population devant le désossement du système de protection » consécutif à la réforme des services de santé opérée par l’ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette. Plusieurs experts et témoins ont dénoncé eux aussi, devant les membres de la Commission, les effets néfastes sur le bien-être des enfants de cette centralisation administrative.

Entendu en avant-midi, le président du conseil d’administration d’Avenir d’enfants, Jean-Pierre Hotte, lui-même un ancien directeur de DPJ, a souhaité une vraie « responsabilité collective ». M. Hotte propose, dans l’intérêt des enfants, que la DPJ soit libérée de la mainmise de l’appareil de santé. Il propose plutôt que ce soit l’Assemblée nationale elle-même qui nomme un directeur pour la jeunesse, « une voix permanente » qui ne se consacre qu’aux enfants. « Il n’y a pas de voix forte pour les enfants » au Québec, regrette-t-il.

Une priorité

« Nous devons faire mieux, beaucoup mieux », affirme pour sa part Camil Bouchard. Il ne s’explique pas que, devant le constat désastreux fait, on ne trouve pas encore d’objectif national de réduction de la maltraitance. L’enjeu, bien que majeur, est passé sous le tapis jusqu’en période électorale, observe-t-il. Les bilans annuels de la DPJ, pour préoccupants qu’ils apparaissent, ne font l’objet que d’« un discret suivi ».

Dans le programme national de santé publique 2005-2025, il regrette amèrement qu’on ne trouve pas encore une approche globale du développement de l’enfant sans qu’il y ait en même temps une référence spécifique à la maltraitance.

Il faut, dit-il, confier aux directeurs régionaux de la santé publique la responsabilité d’atteindre des objectifs qui auront été dûment fixés collectivement et les rendre responsables des résultats. À cette fin, il faut doter ces directeurs régionaux de ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs et répondre à leur mission. Ceci passe notamment par le financement des instances de concertation locales et une mobilisation générale des communautés contre la maltraitance envers leurs enfants.

Par ailleurs, « des efforts sont toujours à faire pour combattre la précarité » au Québec. Pour renverser la vapeur, il faut « renforcer nos dispositifs concernant les conditions de vie des familles qui peuvent avoir un effet direct sur les taux de maltraitance », souligne M. Bouchard. Autrement dit, il faut faire des questions de la pauvreté et de la précarité des revenus des priorités d’État, tout comme les questions du logement, de l’accès aux transports et de l’accessibilité des services de garde, entre autres choses.

Auteur il y a trente ans D’un Québec fou de ses enfants, un rapport qui a fait date, Camil Bouchard propose à la commission Laurent d’encourager ces changements en adoptant un ou des indicateurs de maltraitance qui seraient diffusés régulièrement dans les médias.

Entendus en fin de journée, le pédiatre Gilles Julien et l’avocate Hélène Sioui-Trudel ont plaidé pour leur part, au nom de leur fondation privée, en faveur d’une approche de première ligne qui se montre méfiante à l’égard du « grand système ». « À notre avis, l’État doit venir après que la première ligne a été respectée. » Le Dr Julien mise en priorité sur l’action privée du type de pédiatrie sociale dont il se fait le promoteur. « Cela décharge la DPJ, qui peut agir pour des cas très lourds, plus complexes », a souligné Me Sioui-Trudel.

Selon le Dr Julien, la proximité d’une telle approche permet d’éviter des « signalements qui arrivent trop vite » auprès de la DPJ et qui peuvent causer des traumatismes importants.