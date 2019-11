Quoi retenir de la fin de semaine?

Sylvain Gaudreault brigue la chefferie du PQ

Il n’y a pas que les libéraux qui sont en quête d’un chef. Le Parti québécois a lui aussi sa course à la direction, et on a appris dimanche que le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, en serait le premier candidat.

Il devrait en faire l’annonce officielle lundi, dans sa circonscription au Saguenay. M. Gaudreault est le seul élu péquiste à avoir résisté au raz de marée caquiste en 2018, dans la région très nationaliste du Saguenay–Lac-Saint-Jean.