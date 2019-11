Quoi surveiller cette fin de semaine?

La marche du jour : #NousToutes

Une immense marche collective s’ébranlera ce samedi dans toute la France, et particulièrement à Paris, à l’appel du collectif #NousToutes. Le but: protester le plus fort possible contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’endroit des femmes.

Cet appel à manifester survient juste avant la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, qui aura lieu lundi. Elle survient également au moment où la question des féminicides prend de l’ampleur en France, où au moins 115 femmes ont été tuées jusqu’à présent en 2019 par leur conjoint ou leur ex-conjoint.