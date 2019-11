4 Beyrouth (Liban), 22 novembre | Depuis un mois, une transformation sociale mijote pacifiquement au Liban. Les manifestants rêvent d’un pays moins sectaire, moins corrompu et plus égalitaire. Ils se rassemblent dans les rues pour ériger des barrages routiers ou danser au rythme du «DJ de la révolution», à Beyrouth. Riches et pauvres s’unissent pour fonder un nouveau pays. Patrick Baz Agence France-Presse