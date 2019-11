Les sorties du jour : Leonard Cohen et Coldplay

Deux albums très attendus font leur entrée dans le monde aujourd’hui: «Thanks for the Dance», album posthume de Leonard Cohen, et «Everyday Life», huitième album de Coldplay.

Il faudra toutefois que les adeptes de Coldplay prennent leur mal en patience: le groupe britannique a annoncé hier qu’il reportait la tournée de ce nouvel album pour s’assurer qu’elle ait un bilan carbone neutre.