Dernier jour d’audiences à Washington

Deux autres témoins sont attendus aujourd’hui au Congrès américain, dans le cadre des audiences publiques qui embarrassent de plus en plus Donald Trump. Il s’agit de la dernière journée d’audiences dans une semaine (et même deux semaines) au grand galop.

Place, donc, aux témoignages de Fiona Hill, une ancienne responsable du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche qui a été témoin ou a entendu parler d’événements clés pour l’enquête, et du diplomate David Holmes, un employé de l’ambassade des États-Unis à Kiev.