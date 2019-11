Des marchés à visiter

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Pour rencontrer les artisans d’ici et faire provision de cadeaux locaux, ce n’est pas le choix de marchés qui manque pendant les semaines précédant les Fêtes. En voici quelques-uns à venir.​



Marché de novembre

23 novembre

AusgangPlaza, 6524, rue Saint-Hubert, Montréal

Marché de novembre sur Facebook



Souk

Du 27 novembre au 1er décembre

Édifice RCA, 1001 Lenoir, Montréal

soukmtl.com



Marché des Fêtes – collectif Etsy

Du 13 au 15 décembre

Théâtre Denise-Pelletier, 4353, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

collectifcreatifmtl.com/marches



Village de Noël de Montréal

Les fins de semaine du 29 novembre au 22 décembre

Marché Atwater, 138, avenue Atwater, Montréal

noelmontreal.ca



Salon des métiers d’art de Montréal

Du 6 au 22 décembre

Place Bonaventure, 800, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal

metiersdart.ca



Puces Pop édition hivernale

Les fins de semaine du 6 au 15 décembre

Église Saint-Denis, 5075, rue Rivard, Montréal

popmontreal.com/fr/calendrier/puces-pop



Marché de Noël et des traditions de Longueuil

Les fins de semaine du 29 novembre au 22 décembre

Parc St. Mark, 340, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil

metierstraditions.com



Marché de Noël de Baie-Saint-Paul

Les fins de semaine du 29 novembre au 8 décembre

Différents lieux dans le centre-ville de Baie-Saint-Paul

marchedenoelbsp.ca



Marché de Noël de Sutton

Les 30 novembre, 1er, 7 et 8 décembre

Parc des Vétérans, 4, rue Maple, Sutton

tourismesutton.ca/repertoire/marche-de-noel-de-sutton



Le Grand Marché de Noël de Québec

Du 21 novembre au 31 décembre

Au Grand Marché de Québec, 250-M, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

legrandmarchedequebec.com/fr/marche-de-noel



Marché de Noël de L’Assomption

Du jeudi au dimanche du 28 novembre au 23 décembre

270, boulevard de l’Ange-Gardien, L’Assomption

marchedenoeldelassomption.ca



Marché de Noël de Joliette

Du jeudi au dimanche du 29 novembre au 23 décembre

Place Bourget, Joliette

noeljoliette.com



Marché du Noël d’antan à Cap-Santé

Du 29 novembre au 1er décembre

1, place de l’Église, Cap-Santé

noeldantancapsante.com



Marché de Noël allemand de Québec

Du jeudi au dimanche du 22 novembre au 23 décembre

4 sites au cœur du Vieux-Québec, Québec

noelallemandquebec.com



Marché de Noël de Terrebonne

Du jeudi au dimanche du 28 novembre au 15 décembre

Île-des-Moulins, Terrebonne

iledesmoulins.com/programmation/marche-de-noel-de-terrebonne



Village de Noël de Sainte-Thérèse

Du jeudi au dimanche du 28 novembre au 15 décembre

37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse

basseslaurentides.com/attrait/le-village-de-noel-de-sainte-therese



Le marché de Noël de Laval

Du 6 au 8 décembre

Centre de la nature, 901, avenue du Parc, Laval

laval.ca/Pages/Fr/Activites/marche-de-noel.aspx