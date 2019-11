Bienvenue dans le passé, le présent et le futur

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Entre objets millénaires et réalité virtuelle, les musées rivalisent d’ingéniosité pour attirer les amateurs d’art et d’histoire. Pleins feux sur les expositions à offrir en cadeau durant les Fêtes !​



Musée d’art contemporain de Montréal

Le chantier en cours ne freine pas la verve du Musée d’art contemporain de Montréal, qui présente Children’s Games (Jeux d’enfants) du Belge Francis Alÿs. Ce projet, à mi-chemin entre la vidéo d’art et le documentaire, rassemble depuis 1999 des vidéos d’enfants qui jouent avec des objets usuels : une chaise, du sable, des pièces de monnaie… À travers cette collection de moments magiques, Alÿs démontre le caractère universel du jeu et pose les bases d’une réflexion politique sur la mondialisation.

Jusqu’au 5 janvier

Musée de la civilisation de Québec

Le Musée de la civilisation s’attelle à comprendre notre rapport au numérique avec l’exposition La tête dans le nuage, une réflexion immersive et ludique qui raconte l’évolution de la révolution technologique. L’occasion de se poser quelques questionnements éthiques sur l’utilisation des données, l’épineuse (dés)information et la robotisation. Ni alarmiste ni jubilatoire, l’exposition ne fait que constater et laisse au visiteur le soin de se faire sa propre opinion.

Jusqu’au 31 janvier 2021

De l’autre côté du bâtiment, Curiosités du monde naturel présente une intrigante collection d’objets choisis venus tout droit du Musée d’histoire naturelle de Londres. Du dodo empaillé au fossile qui aura donné son nom aux dinosaures, la sélection impressionne. Voilà qui permet de mieux comprendre les théories darwiniennes ! À ces 200 trésors s’ajoutent quelques découvertes locales, notamment un squelette de béluga et des tétrapodes gaspésiens âgés de plusieurs millions d’années.

Jusqu’au 19 janvier

Musée des beaux-arts de Montréal

Comment résister à l’appel des Momies égyptiennes, au Musée des beaux-arts de Montréal ? Cette production du British Museum fait courir les foules depuis quelques mois déjà et elle sera là encore durant tout le temps des Fêtes. L’exposition reconstitue la vie de six personnes qui ont vécu aux abords du Nil à l’âge d’or de l’Empire égyptien. Grâce à des technologies de pointe, des chercheurs nous dévoilent des portraits d’une précision déroutante de ceux qui ont habité les sarcophages abrités sous les boîtes de Plexiglas du musée.

Jusqu’au 2 février

Photo: Musée d’art contemporain de Montréal

Centre Phi

Toujours à l’avant-garde, le Centre Phi termine l’année avec Cadavre exquis, un véritable kaléidoscope d’œuvres de réalité virtuelle porté par des artistes contemporains de renom. Marina Abramović, Olafur Eliasson, Laurie Anderson, Antony Gormley et Paul McCarthy (entre autres !) nous invitent à plonger au cœur de neuf univers immersifs résolument humains. Une médiatrice culturelle est présente sur place deux jours par semaine pour guider les novices de l’art virtuel.

Jusqu’au 19 janvier

Musée canadien de l’histoire

À Ottawa, l’installation multimédia NON CÉDÉES – Terres en récit relate la force créative autochtone en architecture. À travers les projets de 18 architectes et designers des Premiers Peuples, l’exposition montre à voir comment les traditions et les savoirs autochtones s’articulent dans le monde d’aujourd’hui.

Jusqu’au 22 mars

De passage au Musée également, ne manquez pas Néandertal, une vitrine fascinante sur notre proche cousin disparu.

Jusqu’au 26 janvier

Arsenal art contemporain

Plus de 200 toiles du maître néerlandais se déploieront devant nos yeux avec Imagine Van Gogh, une exposition immersive présentée à la galerie Arsenal dès le 5 décembre prochain. D’immenses projections arrimées à un habillage audiovisuel enveloppant (et tout en musique !) permettent de vivre de près — littéralement — le génie des coups de pinceaux de Van Gogh. Entre matière et tourments, on redécouvre par leur morcellement certaines des plus grandes créations du peintre, notamment La nuit étoilée, Les tournesols et plusieurs autoportraits.

Jusqu’au 2 février

Musée national des beaux-arts du Québec

Cozic : à vous de jouer porte bien son nom. Cette rétrospective ludique et colorée des artistes québécois Yvon Cozic et Monic Brassard invite le public à interagir avec les œuvres attrayantes de l’exposition : caresses, palpations, tapotements… Les sculptures hors norme du duo travaillent des matériaux bruts et recyclés, comme le papier et la peluche, refusant du même coup de s’inscrire dans un courant artistique. Avec Cozic, on s’amuse ferme !

Jusqu’au 5 janvier

Pointe-à-Callière

En plus de son exposition phare sur les Incas, qui retrace les grandes lignes de cette civilisation millénaire, le musée Pointe-à-Callière propose Dans la chambre des merveilles, un cabinet de curiosités truffé d’objets rares et insolites provenant des quatre coins du monde. Cet événement inclassable présente une collection de collections (!), un orignal albinos, une armure samouraï de l’école Kaga, un veau à deux têtes, un œuf de dinosaure et encore plus de trésors à découvrir seul ou en famille.

Jusqu’au 10 janvier 2021