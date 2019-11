Les incontournables

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Décembre revient et apporte avec lui les spectacles du temps des Fêtes. Concoctées spécialement pour éblouir les spectateurs, ces représentations enchantent les petits et réjouissent les grands. Voici quelques incontournables.



Féérique Casse-Noisette

Depuis plus de 50 ans, le spectacle Casse-Noisette, des Grands Ballets canadiens, a donné envie à quelques générations d’enfants de s’inscrire à des cours de ballet ! Inspiré du conte d’Hoffmann et sur une musique de Tchaïkovski, le ballet met en vedette Clara et son prince, Casse-Noisette. Ensemble, ils visiteront le Pays des neiges et le royaume des friandises chez le fameux Roi des bonbons et la Fée dragée.

Dans les somptueux décors de Peter Horne et vêtus des flamboyants costumes de François Barbeau, une centaine de danseurs sont accompagnés par les 70 musiciens de l’Orchestre des Grands Ballets canadiens.

Avant chacune des représentations, le comédien Jacques Piperni offre une lecture du conte. De plus, les petits rats seront heureux de participer à un tirage afin que l’un deux puisse devenir la Souris du jour et courir la chance de monter sur scène déguisé en souris et de se mêler aux danseurs pendant le premier acte.

grandsballets.com

Décembre ou la magie du temps des fêtes

C’est déjà la 17e saison de Décembre, cette comédie musicale de Québec Issime où sont entonnés les grands classiques de Noël dans des versions touchantes et envoûtantes, et parfois surprenantes et délirantes.

Les personnages de cette vaste fresque invitent les spectateurs à une soirée de village sous le sapin. Cette année encore, Marc Hervieux revêtira le costume d’Onésime Lemaire, le bien nommé maire d’un petit village accompagné pour l’occasion de tous ses villageois, 24 artistes qui feront naître la féerie en 12 tableaux.

De son côté, Le petit Noël de Québec Issime convie les plus jeunes à chanter et à bouger avec tous les personnages de Noël qu’ils connaissent bien dans une animation interactive plantée dans le décor du spectacle Décembre.

quebecissime.net

Photo: Grands Ballets canadiens

Le vrai de vrai père Noël

Cette année encore, Nicolas Noël revient sur scène, cette fois avec Les livres des enfants du monde. Ces livres, ce sont ceux qui renferment les noms de tous les enfants sages du monde, mais ô problème, un de ces livres a disparu, ce qui risque de priver de nombreux enfants de cadeaux ! Peut-être que Grésille, le grand lutin ado n’est pas étranger au drame…

Le spectacle se promènera un peu partout au Québec jusqu’à la fin de décembre.

nicolasnoel.tv

Tendre tempête…

Blizzard, c’est un voyage au cœur de la neige, là où tout est blanc et où ciel et terre se confondent. Cette nouvelle création de FLIP Fabrique propose un moment de poésie visuelle en compagnie de jongleurs et d’acrobates, un moment volé à l’hiver qui, tout d’un coup, prend toute la place et entre dans les maisons, sous les habits et jusque dans les cœurs. Un spectacle qui réchauffe même les plus frileux.

On y retrouvera le duo formé de Bruno Gagnon à la direction artistique et d’Olivier Normand à la mise en scène.

tohu.ca