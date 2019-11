Allons donc jouer dehors!

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Avoir du plaisir l’hiver, ça commence par les sorties en famille et les activités à l’extérieur. Voici quelques activités pour se réchauffer le coeur durant les vacances de Noël.​



Les Fêtes au Vieux-Port

Pour sa 7e édition, Montréal en Fêtes accueille les visiteurs au quai Jacques-Cartier du 19 au 31 décembre. Ce n’est quand même pas rien de fêter dans l’un des plus vieux quartiers d’Amérique du Nord ! Cette année, le cœur de la fête se situe sur la place Nordique, qui propose des installations d’art public, parmi lesquelles un ours géant et des prismes lumineux. Des zones chaleureuses y seront aménagées, permettant aux visiteurs de se réchauffer autour d’un feu de bois. Au bar de dégustation, les produits québécois sont à l’honneur, et sur la scène se produiront des chorales, des conteurs, des artistes autochtones et la Zumba d’hiver.

Pour clore les festivités, le quai Jacques-Cartier accueille son traditionnel party du Nouvel An, gratuit, ouvert à tous, couples, groupes d’amis et familles avec enfants. Tout au long de la soirée, des artistes québécois animeront la fête.

montrealenfetes.com

Des millions de lumières

Jusqu’au 5 janvier, la place Cavalia de Laval s’animera de la féerie de lumières Illumi. Au programme, un parcours extérieur nocturne magique et éblouissant, fait de milliers de structures lumineuses monumentales. Dès la tombée de la nuit, les huit mondes fantastiques qui composent Illumi s’illuminent pour une expérience originale. Sur place se trouve également un marché de Noël où marchands, artisans et gastronomie se donnent rendez-vous autour d’un gigantesque arbre de lumière.

illumi.com

POP ! Et que la lumière soit !

Sur la place des Festivals, POP ! l’installation de luminothérapie, mettra du pep dans votre hiver. Popo, Popup, Popli, Popette et Popotin sont cinq créatures fantastiques qui aiment faire la fête et elles attendent les encouragements du public pour sortir de leur mystérieux monolithe lumineux et ainsi lancer une fête électrisante mêlant joie et lumière. Rassemblez-vous devant eux ; votre énergie éveillera toute la bande, qui vous réserve une belle surprise… Elles vous attendent jusqu’au 26 janvier.

quartierdesspectacles.com

Un Noël éclaté

Noël dans le parc, c’est complètement éclaté ! D’abord, parce que l’événement a lieu dans trois parcs de Montréal : à la place Émilie-Gamelin, au parc des Compagnons-de-Saint-Laurent et au parc Lahaie. Mais aussi à cause de sa programmation et de ses activités : de véritables moutons en chair et en laine, des sapins, des cracheurs de feu, des ouistitis géants, des clowns et les inventeurs du pôle Nord viendront tour à tour saluer les enfants. En spectacle, Margaret Tracteur, Brillantine et Grignotin, Maria Cannelloni, la Belle et la Brette, et des dizaines d’autres artistes…

noeldansleparc.com

Trouver les lutins

À Sherbrooke, la chasse aux lutins est ouverte jusqu’au 12 janvier prochain. Les lutins taquins ont en effet quitté le royaume du père Noël et ils auraient été aperçus se cachant dans les murales du centre-ville. Il faut bien sûr aider le vieux bonhomme à les retrouver. La chasse se déroule sur un circuit de 3,5 km au cœur du centre-ville. Les réponses aux devinettes se trouvent dans les murales. Elles permettront aux participants d’élucider l’énigme et même de gagner des prix.

destinationsherbrooke.com

Si on allait se couper un sapin !

À la sapinière Downey de Hatley, c’est bien installé sur des balles de foin qu’on part en tracteur pour dénicher LE sapin qui va décorer le salon cette année. À notre retour, une tasse de chocolat chaud nous attend à la boutique. Et pendant qu’on est là, pourquoi ne pas participer à l’atelier de fabrication de couronnes, confectionnées à partir de branches de sapin… Les enfants pourront créer leur propre couronne personnalisée.

sapinieredowey.ca

Petit-déjeuner entre amis

Le zoo Écomuseum, à Sainte-Anne-de-Bellevue, est ouvert à l’année et durant les mois de novembre et de décembre, les visiteurs sont invités à aller déjeuner avec les loutres de rivière Pika et Williston, ou les loups gris Palla et Gargamel, voire de partager le repas de Loki, Orion et Pandora, les trois lynx…

L’activité, d’une durée de 2 h 30 (sur réservation), offre de déguster un petit-déjeuner continental et, par la suite, de mettre la main à la pâte en préparant le déjeuner des animaux, avant de le leur servir dans leur habitat.

D'autres animations se dérouleront par ailleurs sur le site, et comme c’est Noël aussi pour les animaux, tous les jours ils recevront des cadeaux de la part des lutins du zoo. N’oubliez pas votre appareil photo !

zooecomuseum.ca