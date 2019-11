De la grande musique pour les Fêtes

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Le temps des Fêtes 2019 verra à Montréal le rassemblement des grandes voix du Québec autour de l’OSM. À Québec, le désormais incontournable Chemin de Noël promu par Bernard Labadie réchauffera les coeurs le 23 décembre.



Kent Nagano ne dirigera pas un dernier concert de Noël avec Fred Pellerin pendant son mandat de directeur musical de l’OSM. Il laisse le podium en 2019 à Jacques Lacombe pour un projet intitulé « Les grandes voix du Québec chantent Noël ». Ces grandes voix seront la contralto Marie-Nicole Lemieux et le baryton Étienne Dupuis, réunis les 17, 18 et 19 décembre à la Maison symphonique pour un cocktail vocal diversifié, accompagné d’un chœur gospel. La télévision de Radio-Canada filmera pour des diffusions pendant les Fêtes sur ICI Télé et Artv.

Ce n’est pas le seul projet Noël de l’OSM, qui, le samedi 7 décembre à 14 heures, proposera « Orgue et pain d’épices : chantez Noël », avec des élèves du projet « La musique aux enfants » aux côtés de l’organiste en résidence Jean-Willy Kunz, d’un quintette de cuivres, du quatuor vocal Quartom et des spectateurs, tous invités à chanter.

Pour une approche plus formelle, Kent Nagano dirigera les 3 et 4 décembre les cantates I à III de l’Oratorio de Noël de Bach dans le cadre du Festival Bach de Montréal 2019, musique invitant à une réflexion spirituelle, tout comme la Messe en si proposée dans le cadre de ce même festival par Arion et le Studio de musique ancienne de Montréal sous la direction d’Andrea Marcon le 29 novembre à Saint-Jean-Baptiste.

Messie et Casse-Noisette

L’Orchestre Métropolitain fait l’impasse cette année sur une programmation des Fêtes, contrairement à l’Orchestre classique de Montréal fidèle au Messie de Händel, présenté le 8 décembre à 15 heures à l’oratoire Saint-Joseph, avec en solistes Aline Kutan, Annamaria Popescu, Zachary Rioux et Gregory Dahl. Ce même Messie sera proposé par Bernard Labadie, La Chapelle de Québec et Les Violons du Roy à la Maison symphonique le 13 décembre. Les solistes, cette fois, seront Marie-Sophie Pollak, Tim Mead, Aaron Sheehan et Matthew Brook.

Ce Messie de Bernard Labadie sera aussi donné les 11 et 12 décembre au Palais Montcalm de Québec. Ce même endroit abritera, le 23 décembre à 18 heures, le Chemin de Noël proposé par le même Bernard Labadie, La Chapelle de Québec et leurs invités. Inspiré d’un événement qui se tient chaque année le 24 décembre dans la chapelle du King’s College de Cambridge, cet « itinéraire poétique qui conjugue musique et spiritualité » est un moment magique et hors du temps, comme Le Devoir a pu en juger en 2018. Les billets pour cet événement au profit d’une œuvre caritative seront distribués le 14 décembre.

Évidemment, Noël ne serait pas classique sans le traditionnel Casse-Noisette des Grands Ballets canadiens. Les représentations à la salle Wilfrid-Pelletier auront lieu du 12 au 30 décembre. La chorégraphie de Fernand Nault, présentée pour la 56e année de suite, est si constitutive du patrimoine local que le site des Grands Ballets ne titre même plus Casse-Noisette de Tchaïkovski, mais « Casse-Noisette de Fernand Nault ». L’orchestre sera à nouveau placé sous la direction de Dina Gilbert.

La programmation « Temps des Fêtes » 2019 de la salle Bourgie sera très éclectique, version jazz avec le Trio Julie Lamontagne le jeudi 12 décembre ; médiévale avec le Cancionero de Uppsala le dimanche 15 décembre ; celtique grâce à l’ensemble Coig le 18 décembre et classique avec le programme s’inscrivant dans l’An VI de l’intégrale des cantates de Bach, dirigé par Matthias Maute, le samedi 21 et le dimanche 22 décembre. Le fameux « Noël de Charlie Brown » avec le Taurey Butler Trio aura lieu le 19 décembre.