Ouverture du Salon du livre de Montréal

Que les lecteurs se réjouissent : le Salon du livre de Montréal ouvre aujourd’hui ses portes. Pendant les six prochains jours, le livre et son large écosystème seront au coeur d’ateliers, de conférences et de discussions de toutes sortes, y compris entre auteurs et lecteurs venus les rencontrer.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, sera en début de soirée au Salon, qui se tient comme d’habitude à la place Bonaventure, pour inaugurer l’événement.