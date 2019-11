Pluie verglaçante sur le Québec: ce qu'il faut savoir

Environnement Canada a émis peu avant 7h30 mardi un avertissement de pluie verglaçante pour plusieurs régions du sud-ouest et du centre du Québec. Entre 2 et 5 mm de verglas pourraient tomber sur ces régions en matinée.



Les secteurs concernés sont notamment ceux de l’île de Montréal, de Laval, de Saint-Jérôme, de Longueuil, de Drummondville, de Joliette, de Berthierville, de Sherbrooke, de Magog, de Victoriaville, de Lac-Mégantic, de Coaticook, de Thetford Mines et de Sorel-Tracy.



Il est possible que les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement deviennent glacées et glissantes.



À 7h30, le ministère des Transports signalait que sur les autoroutes du sud-ouest du Québec, la chaussée était généralement mouillée, mais des conditions de glace ont été signalées à quelques endroits, notamment dans les régions de Terrebonne, dans Lanaudière, et de Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie.



Les écoles sont-elles fermées? En raison des conditions météorologiques, les écoles des commissions scolaires de Saint-Hyacinthe, des Hautes-Rivières, du Val-des-Cerfs, et Eastern-Townships sont fermées pour la journée.



D'autres détails suivront.