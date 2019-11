Quoi retenir de la fin de semaine?

Les journalistes croulent sous la pression

La question du poids de la charge était sur toutes les lèvres lors du congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ). La pression subie par les journalistes, dans le cadre de la crise de l’industrie, du chamboulement de la profession par le numérique et de l’effritement des ressources financières et humaines, a poussé la FPJQ à annoncer dimanche la mise en place d’une aide psychologique gratuite pour ses membres et leur famille.

Un autre facteur de cette détresse, révélé dimanche, est le harcèlement en ligne subi par les journalistes. En effet, selon le Conseil de l’Europe, 21 % des travailleurs du milieu de l’information sont victimes de cyberharcèlement, soit environ 4 fois plus que la population en général.

Les membres de la FPJQ se sont aussi questionnés sur la crise de confiance du public envers les journalistes. Durant le grand rendez-vous de samedi, sous le thème « Journalistes, ennemis publics », les réseaux sociaux ont pris une place importante dans la réflexion. Mais il ne faut pas blâmer que les outils, ont dit certains : une remise en question demeure nécessaire dans le milieu médiatique.