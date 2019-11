4 São Bernardo do Campo (Brésil), 9 novembre | Après plus d’un an et demi derrière les barreaux, l’ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a savouré un bain de foule en banlieue de São Paulo, samedi dernier. Grande figure de la gauche sud-américaine, Lula a été reconnu coupable de corruption et de blanchiment d’argent, en 2017 — des accusations qu’il réfute, dénonçant un complot à son endroit ayant pour objectif de l’empêcher de reprendre le pouvoir. La semaine dernière, une décision de la Cour suprême lui a cependant permis de retrouver la liberté tant qu’il n’aura pas épuisé l’ensemble des recours judiciaires à sa portée. Nelson Almeida Agence France-Presse