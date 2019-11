Entente de principe entre Québec et les médecins spécialistes

Le gouvernement Legault et les médecins spécialistes ont conclu une entente de principe vendredi sur la baisse de la rémunération de ces derniers.



« Nous sommes allés plus loin que nos obligations, on a voulu éviter les dérapages, on a voulu éviter la crise », a déclaré la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Diane Francoeur, dans une allocution à Québec.



Mardi, le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, avait brandi la menace d’une loi spéciale s’il n’y avait pas de « perspective d’entente » avec la FMSQ ce vendredi.



Le montant concédé par la FMSQ dans l’entente de principe n’a pas été dévoilé, mais on peut présumer qu’il dépasse la dernière offre de 400 millions de dollars, qui avait été rejetée plus tôt cette semaine par le gouvernement.



En campagne électorale, la Coalition avenir Québec (CAQ) avait promis de récupérer un milliard de dollars de l’entente conclue entre le précédent gouvernement libéral et les médecins spécialistes, et qui devait être en vigueur jusqu’à 2023.



Les détails de l’accord devraient être dévoilés d’ici quelques semaines, a indiqué Mme Francoeur.



On sait toutefois que les sommes récupérées par le gouvernement seront réinvesties dans le système de santé.



Vendredi, la présidente de la FMSQ a nié l’idée voulant que les montants concédés prouvent que ses membres sont payés trop cher. « Pas du tout, a-t-elle dit. On sait qu’au niveau de la rémunération, on est cinquièmes au Canada. »



Elle a souligné que ses membres « aimaient beaucoup mieux soigner que faire de la politique ».

D’autres détails suivront.