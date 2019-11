Tête-à-tête Trudeau-May

Ce fut une semaine chargée pour Justin Trudeau: après avoir rencontré Yves-François Blanchet et Jagmeet Singh, le premier ministre rencontre cette fois la cheffe parlementaire du Parti vert, Elizabeth May, ce matin, dans son bureau.

Si Elizabeth May était cheffe du Parti vert au moment du scrutin du 21 octobre, elle ne l’est maintenant plus, ayant cédé sa place début novembre. La députée verte n’en devrait pas moins, elle aussi, poser ses conditions pour que son petit (mais maintenant plus grand) caucus appuie le gouvernement minoritaire libéral.