MNBAQ: découvrez, jouez, créez!

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est généreux comme le père Noël avec les familles : plusieurs activités des Fêtes sont gratuites ou offertes à petits prix.



La programmation débute le 30 novembre avec un atelier de collage de cartes de souhaits inspiré du collectif d’artistes COZIC (les samedis et dimanches, jusqu’au 22 décembre).

Le 1er décembre, les musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ) feront découvrir aux jeunes et à leurs parents différents instruments de musique et leur donneront la chance de les essayer. Toutes les familles d’instruments seront présentées. Cette activité d’éveil musical est suivie du concert de Noël de l’OSQ, sous la direction du chef Romain Garnier. Strauss et Beethoven seront entre autres au programme.

À compter du 11 décembre, l’exposition Ensemble[s] sera lancée à la Galerie famille. Il s’agit d’un univers étonnant dans lequel les objets deviennent des personnages, des sculptures ou des pièces d’une précieuse collection… Le public prendra plaisir à découvrir des cachettes, des trouvailles et des ombres animées. La grande journée d’ouverture d’Ensemble[s] est le 14 décembre.

Un atelier d’assemblage de mobiles est proposé aux petites et grandes mains bricoleuses du 26 au 30 décembre et du 2 au 5 janvier. À la manière de COZIC, couvrez des surfaces rondes et sphériques de motifs colorés et créez une sculpture aérienne.

COZIC est une entité artistique imaginée par Monic Brassard et Yvon Cozic, une figure importante de l’art contemporain au Québec. Les deux artistes se sont rencontrés à l’École des beaux-arts de Montréal dans les années 1960. Le duo rejette l’idée que le génie créatif ne soit qu’individuel. Ils ont créé une œuvre à deux têtes, tissée à quatre mains. Le MNBAQ rend hommage au duo avec l’exposition COZIC. À vous de jouer, qui se termine le 5 janvier. Une centaine d’incontournables de COZIC, de 1967 à aujourd’hui, sont rassemblés dans les salles d’expositions temporaires du pavillon Pierre Lassonde.