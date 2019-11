MCQ: féerie, préhistoire et théorie de l’évolution

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Le Musée de la civilisation de Québec se met dans l’ambiance de Noël dès novembre avec son marché de Noël (du 22 au 24). Il s’agit d’une collaboration avec la Maison des métiers d’art de Québec, l’Institut québécois d’ébénisterie, l’École de joaillerie de Québec ainsi que l’École nationale de lutherie. Une trentaine de créateurs y tiendront un stand.

Des conférences sont aussi proposées durant la fin de semaine, dont une avec le chef Arnaud Marchand. « Pour les Fêtes, le Musée de la civilisation revêt ses plus beaux atours afin d’offrir une ambiance chaleureuse et conviviale », promet la relationniste de presse Agnès Dufour.

Du 26 décembre au 5 janvier, le spectacle Bizarreblizzard, une production de Bellita qui fait suite aux Aventures fantastiques d’Evelyn Darwin présentées cet été, est proposé aux familles. La jeune aventurière Evelyn est la nièce de Charles Darwin. Elle part à la recherche de son ami préhistorique Cro-Mignon.

D’autres activités sur le même thème : jeux de fouilles, jeu de type cherche et trouve grandeur nature, maquillages et biscuits à décorer inspirés d’une créature mystérieuse…

Le personnage d’Evelyn Darwin est né de l’exposition Curiosités du monde naturel, présentée jusqu’au 19 janvier et conçue par le Musée d’histoire naturelle de Londres. L’exposition a été adaptée par le Musée de la civilisation. Elle présente le parcours de plusieurs grands naturalistes du monde et les trésors qu’ils ont recueillis et étudiés. Des pièces rares, uniques, précieuses, choisies pour leur importance historique et scientifique sont sous les yeux du public : une page manuscrite de L’Origine des espèces de Charles Darwin, une météorite de Mars, un papillon de la reine Alexandra, une griffe de dinosaure, etc. Des spécimens canadiens font partie de l’exposition : un squelette de béluga, des fossiles du parc national de Miguasha, des minéraux du mont Saint-Hilaire. Cette exposition est une invitation à « comprendre le monde naturel pour le protéger », soutient sir Michael Dixon, directeur du musée londonien.