MAC Montréal: découvertes et expérimentations artistiques

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Au Musée d’art contemporain de Montréal (MAC), « beaucoup de sourires, de découvertes artistiques et de beaux moments en famille et entre amis sont proposés », affirme Roxane Dumas-Noël, responsable des relations publiques.

Plusieurs expositions sont présentées pendant les Fêtes, jusqu’au 5 janvier, mais Mme Dumas-Noël souhaite attirer l’attention du public sur la peintre montréalaise Janet Werner, dont le travail est mis en valeur dans l’exposition Janet Werner. Le portrait réinventé. « C’est une figure majeure de la peinture canadienne, qui a grandement contribué au renouvellement de la forme du portrait, note-t-elle. Elle brouille les frontières entre l’abstraction et le réalisme, entre le réel et l’imaginaire,pour le plus grand bonheur du spectateur. »

Janet Werner s’exerce depuis les années 1990 dans un genre unique de portrait fictif. On sent dans son œuvre des références à la culture pop, au carnavalesque et à l’humour. Certains portraits ont été créés à la manière de cadavres exquis, à partir de photographies trouvées et découpées. Depuis 2015, Janet Werner s’intéresse au contexte de production de la peinture et représente l’atelier, les sources photographiques, les tableaux dans ses œuvres.

Pendant les vacances, après une visite interactive de l’exposition de Janet Werner, les petits et grands visiteurs sont invités à participer à un atelier de création, à peindre des portraits en tout genre inspirés par les œuvres et les techniques de la peintre.