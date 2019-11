Menu des Fêtes éclectique en région

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

En décembre, les musées régionaux ne chômeront pas. Ils ont une belle programmation à proposer aux visiteurs qui auront la chance d’aller y faire un tour.



Dans le temps des Fêtes, certains s’adonnent aux sports d’hiver alors que pour d’autres, c’est l’occasion idéale d’aller faire un tour au musée. Que ce soit lors d’un séjour au chalet ou parce qu’on habite en région, pousser la porte d’un musée régional est toujours une bonne idée tant ils ont à offrir.

Outre les expositions, ces établissements organisent des activités pour les petits et les plus grands et des événements qui cadrent avec Noël et la nouvelle année. Aperçu non exhaustif de ce que proposent quelques musées régionaux.

Musée d’art de Joliette

Au cœur de la région de Lanaudière, le Musée d’art de Joliette, rénové et agrandi il y a quelques années, propose une panoplie d’activités. D’abord, jusqu’au 5 janvier, il sera possible de voir les œuvres de cinq artistes (Patrick Coutu, Marina Gadonneix, Véronique Malo, Jean-Paul Jérôme et un accrochage de trois tableaux de Louise Robert) regroupés sous une thématique commune. Présentées en deux expositions, celles-ci s’intéressent aux modèles scientifiques, physiques ou abstraits, représentant les phénomènes naturels.

À partir du début décembre, le musée propose par ailleurs quatre activités qui plairont autant aux petits qu’aux grands. Ainsi, dimanche 8 décembre, la matinée est consacrée aux contes et en après-midi, un marathon d’écriture est organisé au profit de l’organisme Amnesty International. Samedi 21 décembre, le Taurey Butler Trio interprète l’album Le Noël de Charlie Brown. Tous les dimanches de décembre (sauf le 29), le marché de Noël de Joliette propose également une balade (avec guide) durant laquelle cinq lieux culturels seront visités, tous situés dans le centre-ville. L’activité se terminera par une courte visite guidée des expositions du musée et un chocolat chaud. Enfin, en tout temps, jusqu’au 5 janvier, il sera possible de séjourner dans l’aire de lecture jeunesse du musée.

Musée des beaux-arts de Sherbrooke

Photo: Aurélien Marsan

En Estrie, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke (MBAS) présente l’exposition permanente Couleurs manifestes à partir du 28 novembre. « Elle regroupe une soixantaine d’œuvres rarement exposées dont les couleurs ont parfois une résonance politique, parfois sociale, ou une signification personnelle propre à l’artiste ou à ceux et celles qui les observent », affirme Sarah Boucher, conservatrice au MBAS. Elle n’est pas seulement une donnée perceptive, elle peut être porteuse de sens et d’une symbolique. Ce vaste sujet a permis de développer une exposition thématique dynamique et accessible à tous qui met en valeur un corpus varié d’œuvres issues de la collection permanente du musée.

Côté activités, l’histoire de Casse-noisette sera racontée sous forme de théâtre d’ombres et de marionnettes le 7 décembre. Un spectacle présenté dans le cadre de la série Les avaleurs d’étoiles.

Musée des Abénakis

À Odanak, le Musée des Abénakis présente jusqu’au 23 décembre l’exposition L’Indien au-delà d’Hollywood. « C’est une exposition qui déconstruit l’image que l’on a de l’Indien, faussée par la représentation qui leur a été faite dans les films d’Hollywood », indique la directrice générale du musée, Geneviève Bédard. Le 23 novembre, en après-midi, il y aura aussi un marché de Noël et il y sera possible d’acheter de l’artisanat autochtone. À noter que le musée sera fermé du 24 décembre au 3 janvier 2020.

Musée québécois de culture populaire

Photo: Daniel Jalbert

À Trois-Rivières, au Musée québécois de culture populaire (connu aussi sous le nom de musée POP), les jeunes pourront participer à l’activité La virée des flos et des flounes. « Les jeunes pourront y visiter les huit thématiques de l’exposition Attache ta tuque (ex. : hockey, langues, hiver) de façon ludique, car des jeux seront prévus dans chacune d’elles », souligne Claire Plourde, responsable des communications au musée.

Musée de la Gaspésie

La galerie d’art La muse du Musée de la Gaspésie, à Gaspé, présentera du 28 novembre au 5 janvier, le travail de l’artiste gaspésienne Linda Droby. Intitulée Noël à Gaspé, l’exposition est composée de diverses peintures illustrant l’hiver et Noël. Un marché de Noël se tiendra aussi les 7 et 8 décembre à la gare intermodale, auquel le musée participera.

Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul

Photo: Florence Lévesque

À compter du 23 novembre, le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul (MACBSP) présentera une rétrospective des œuvres de l’artiste Jean-Pierre Jérôme, une exposition de 70 œuvres. Le musée inaugurera, au même moment, l’exposition intitulée Sans limite qui présentera les œuvres de l’artiste Patrick Pépin.