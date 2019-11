Centre des sciences: science en folie

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Il fait froid, il neige ou il pleut ? Qu’à cela ne tienne, le Centre des sciences propose des activités afin d’occuper les petits (et lesgrands) curieux les jours demauvais temps.



Bien sûr, on peut toujours compter sur les quatre expositions permanentes, dont la toute nouvelle zone interactive Explore, qui sera lancée le 28 novembre prochain et qui permettra de découvrir de grands principes scientifiques comme la géométrie, le mouvement et l’informatique.

À voir également, l’exposition vedette de la saison, La santé de la tête aux pieds, déclinée en trois volets. D’abord, on démystifie la santé mentale et on explore l’évolution de ces troubles, les avancées des connaissances et des traitements. Ensuite, place à l’action ! On peut alors tester nos capacités physiques, par exemple en lançant une balle de baseball, puis en améliorant notre tir grâce à l’analyse du mouvement sur vidéo. C’est aussi l’endroit où mesurer notre rythme cardiaque et notre force. Enfin, le studio du stress présente différentes techniques permettant de diminuer l’anxiété au quotidien, à commencer par l’art thérapeutique et quelques postures de yoga.

Deux films 3D sont en outre à l’affiche au cinéma IMAX TELUS actuellement : Dans la forêt de l’ours esprit 3D offre un périple au cœur de la forêt pluviale Great Bear, sur la côte du Pacifique, tandis que Super chiens 3D met en scène des sauveteurs d’élite canins comme Henry, un chien d’avalanche des Rocheuses canadiennes, Ricochet, légende californienne du surf, ou Reef, qui fait partie de la garde-côtière italienne. Tels devrais superhéros, ils nous montrent ce qu’ils savent faire en prises de vue réelles.