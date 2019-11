Espace pour la vie: des plantes aux étoiles

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

En attendant la réouverture du Biodôme, prévue au printemps, pourquoi ne pas aller passer une journée au Jardin botanique ou au Planétarium ?



Les neuf serres du Jardin botanique n’hivernent pas. Au contraire, elles prolongent l’été le temps d’un voyage haut en couleur au milieu des orchidées, des plantes succulentes, des cactus, des fougères et autres bananiers. Pour en savoir plus sur les espèces cultivées dans les serres montréalaises, des visites guidées sont proposées du mardi au dimanche à 10 h 30 et à 13 h 30. Et tous les mercredis (à l’exception des 25 décembre, 1er et 8 janvier), on propose également une visite commentée de l’imposant Herbier Marie-Victorin et de ses 634 640 spécimens.

Du côté du Planétarium, il ne faut surtout pas manquer la célébration du solstice d’hiver, la journée la plus courte de l’année, qui aura lieu le 21 décembre. Les enfants en particulier devraient y trouver leur compte : on racontera pour l’occasion l’histoire d’Astérias, petite étoile de mer égarée dans le système solaire, en plus d’organiser des ateliers de bricolage et d’observation du ciel à l’aide de télescopes (qui sait, peut-être les enfants apercevront-ils le père Noël dans son traîneau ?), sans oublier une présentation spéciale du spectacle Ciel de nuit soulignant le temps des Fêtes et des maquillages cosmiques et festifs pour les tout-petits.

Les autres spectacles du Planétarium promettent d’en mettre plein la vue, Des souris et la lune, pour les 3 à 6 ans, à Aurorae, véritable hommage aux aurores boréales, en passant par Polaris, où un manchot du pôle Sud et un ours arctique se rencontrent, et Les secrets de la gravitation, mettant en vedette le jeune apprenti magicien Limbradur et le robot ALBYX3.

Il ne faut pas non plus passer sous silence l’exposition phare Exo, qui explique de manière accessible et imagée comment la vie est apparue sur la Terre.