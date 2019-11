Musée des beaux-arts de Montréal: arts en famille

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Durant les Fêtes, c’est gratuit au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). Une initiative qui a l’heur de plaire aux familles



Le programme « Musée-cadeau », offert encore cette année du 21 décembreau 5 janvier, donne accès tant aux expositions-découvertes qu’aux collections permanentes répartiesdans les cinq pavillons du MBAM. Voilà une occasion en or de visiter, entre autres, la collection Arts du Tout-Monde, dans la nouvelle aile Stéphan Crétier et Stéphany Maillery inaugurée pasplus tard que la semaine dernière.

Les plus jeunes ne sont pas en reste au cours du congé de Noël et du Nouvel An. Justement inspiré des Arts du Tout-monde et de la technique du frottis, un atelier propose de créer une image sur un macaron en métal. Il suffit de se procurer un laissez-passer à la billetterie pour y participer gratuitement, n’importe quand entre 11 h et 16 h.

Tradition qui se perpétue année après année, les concerts de décembre présentés à la salle Bourgie promettent encore une fois de réjouir les mélomanes avec toute une sélection de spectacles à prix modique.

Au programme : la pianiste jazz Julie Lamontagne et ses arrangements de pièces populaires du répertoire de Noël (12 décembre), une réinterprétation de chants de Noël espagnols tirés de Cancionero de Uppsala par La Nef (15 décembre), le concert du quatuor néo-écossais Noël celtique (18 décembre) et l’intégrale des cantates sacrées de Bach par l’Ensemble Caprice (21 et 22 décembre).

Finalement, cinéphiles de tous âges seront tout aussi gâtés par la programmation Cinéspectacle du Cinéma du Musée, qui donnera à voir sur grand écran des classiques des arts de la scène, comme Casse-Noisette, Coppélia ou Doña Francisquita.