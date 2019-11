Musée Pointe-à-Callière: enfants du soleil

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

La démesure de l’étendue et des infrastructures de l’Empire inca en plein coeur des Andes laisse encore bouche bée cinq siècles plus tard. Le musée Pointe-à-Callière revient sur son expansion fulgurante et sa chute dramatique, mais aussi sur l’histoire tout aussi fascinante des civilisations qui l’ont précédé sur le territoire péruvien.



Entre 1450 et 1530, le plus vaste empire du monde se déploie en Amérique du Sud. À partir de Cuzco, les Incas, ces souverains désignés comme les descendants du dieu soleil Inti, ont enchaîné les conquêtes et étendu leur territoire du Chili à l’Équateur durant cette période. L’essor de cet empire, nommé Tahuantinsuyu en quechua, ne sortait pas de nulle part. Dans l’histoire de l’humanité, la région de l’actuel Pérou figure parmi les plus importants berceaux de civilisations, au même titre que le croissant fertile au Proche-Orient et la vallée du Nil en Égypte.

Photo: Musée Pointe-à-Callière

Le musée Pointe-à-Callière l’a bien compris. Sa nouvelle exposition temporaire Les Incas… c’est le Pérou !, qui ouvrira ses portes le 27 novembre prochain, fera la part belle à la culture inca. Mais elle revisitera aussi les peuples qui ont fleuri dans les environs dès l’an 400 avant Jésus-Christ. Elle invitera le public à admirer le travail des civilisations paracas, nazca, huari (wari), mochica (ou moche), chimú et chancay. L’Empire chimú, entre autres, n’a pas à rougir. Au moment de son apogée, son territoire s’étendait de Lima à l’Équateur sur les rives du Pacifique. Sa capitale, Chan Chan, comptait plus de 60 000 habitants avant sa conquête vers 1470 par l’Empire inca. « On se rend compte que les Incas étaient héritiers d’un passé très riche, soulève Anne Élisabeth Thibault, directrice Expositions et développement des technologies à Pointe-à-Callière. S’ils ont réussi à amener leur empire à un tel niveau de perfection et de sophistication, c’est qu’ils l’ont bâti à partir des connaissances qui ont préexisté dans les civilisations qui les ont précédés. »

Ce dialogue entre les différents peuples s’illustre notamment à travers les aryballes, des cruches en céramique utilisées pour le transport de marchandises sur les routes de l’Empire inca, dont quelques exemplaires seront exposés. « La culture inca va standardiser cette forme de cruche sur l’ensemble du territoire, mais va quand même permettre aux différentes cultures conquises de s’exprimer à travers les motifs réalisés sur elles, explique-t-elle. C’est une belle métaphore du mode de gouvernance inca, parce qu’il combine la rigidité administrative, qui leur permet d’atteindre un sommet inégalé, avec une flexibilité dans l’ouverture aux cultures que l’empire va conquérir. »

Photo: Musée Pointe-à-Callière

Céramique, textile et orfèvrerie

La céramique, par ailleurs, était maîtrisée sur le continent sud-américain dès 1800 avant Jésus-Christ. Plusieurs objets en céramique, provenant principalement des collections des Musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles, seront présentés par l’établissement montréalais. Le textile, autre matière de prédilection dans les sociétés précolombiennes, sera aussi à l’honneur. D’entrée de jeu, l’exposition déploiera des pièces tissées par les Paracas environ 200 ans avant Jésus-Christ, qui illustrent notamment des divinités de forme féline. « Chez les Paracas, on a découvert une culture du textile absolument remarquable, d’une grande complexité, souligne-t-elle. Ils vont l’utiliser tant pour manifester un statut social que pour la momification des corps. »

Photo: Musée Pointe-à-Callière

La reconstitution à taille réelle de trois seigneurs de Sipán associés aux Mochicas (entre 100 et 800 après Jésus-Christ) permettra quant à elle de mettre en valeur des parures et des costumes retrouvés dans des sites archéologiques du nord du Pérou. « Il y avait énormément d’objets dans ces sépultures, qui ont permis de mieux documenter les Mochicas et de découvrir une culture qui avait une grande maîtrise des métaux. » De plus, des projections montreront les imposantes et colorées fresques de la Huaca de la Luna, située près de l’actuelle ville Trujillo. En plus d’avoir érigé ce temple, les Mochicas l’ont redécoré durant près de 600 ans, chaque génération construisant une couche sur la précédente, ce qui en fait aujourd’hui une véritable poupée russe pour les archéologues.

L’orfèvrerie précolombienne aura aussi droit à une place de choix. « L’or et l’argent ont été travaillés d’une façon absolument spectaculaire », rappelle-t-elle. Pour démontrer cette virtuosité, le musée exposera entre autres des figurines de femmes et de lamas en argent, dont on se servait comme offrandes dans la culture inca.

Photo: Musée Pointe-à-Callière

Le déclin

Malgré son ingéniosité, l’Empire inca se terminera sur une note brutale. Sa population sera décimée par la variole, introduite par les Espagnols dans les Caraïbes et disséminée sur le continent sud-américain avant même que ces derniers atteignent le Pérou. La mort du souverain Huayna Capac, en 1525, a entraîné une guerre civile opposant deux clans rivaux pour sa succession. L’arrivée des conquistadors dans la décennie 1530 est venue lui donner le coup de grâce. Malgré tout, son héritage continue de rayonner. Une partie de l’exposition sera consacrée à son influence persistante dans la culture péruvienne contemporaine.

« Certains des textiles d’aujourd’hui démontrent un attachement particulier à travers le type de fibres, les couleurs et les formes utilisées, même dans la fabrication d’objets de la vie courante », observe Anne Élisabeth Thibault.