Neige: le pire est passé, selon Environnement Canada

Après qu’une première bordée de neige ait laissé entre 15 et 25 centimètres d’accumulation sur le sud-ouest du Québec, des avertissements de tempête hivernale étaient toujours en vigueur mardi soir pour l’est de la province.

« Présentement, c’est dans le Bas-Saint-Laurent où la tempête sévit », observe Yvan Dubé, météorologue pour Environnement Canada, en entrevue au Devoir. Il prédit que les chutes de neige se poursuivront mardi soir et durant une partie de la nuit pour certains secteurs de l’est du Québec. « Il reste essentiellement entre 5 et 10 centimètres de neige à tomber sur ces secteurs-là et il y a encore du vent et de la poudrerie par endroits », note-t-il, ajoutant néanmoins que « le pire est passé ».

L’organisme fédéral prévoit également un retour graduel du beau temps mercredi, sur l’ensemble du Québec. « Sur l’ouest de la province, les conditions vont être beaucoup plus clémentes. C’est sûr qu’il va encore venter et neiger un peu dans l’est, mais ce sont des quantités qui sont beaucoup plus dispersées », explique M. Dubé.

Le soleil sera toutefois accompagné d’une baisse du mercure. « C’est une petite période de temps froid qu’on a, bien que le temps sera beaucoup plus clément et beaucoup plus sec », note le météorologue.

Au lendemain de l’annonce de ses nouvelles mesures pour faire face à l’hiver, la Ville de Montréal a décrété son premier chargement de neige de la saison.

L'élu responsable des services aux citoyens, Jean-François Parenteau, a indiqué sur Twitter que la première opération de chargement de la neige sera déclenchée mercredi à 7 h. « Une première d’avoir un chargement si tôt en saison pour un 13 novembre », a-t-il écrit.

La première tempête hivernale a néanmoins surpris plusieurs automobilistes. « Plusieurs sorties de route sont liées au fait que de nombreux automobilistes n’avaient pas leurs pneus d’hiver», a expliqué Denis Arsenault, de Transports Québec, à La Presse canadienne. Il a ajouté que l’obligation légale de poser des pneus d’hiver entrera en vigueur le 1er décembre.

Dans la métropole, une opération de déneigement entraînera la fermeture de l’autoroute 40 entre les boulevards Cavendish et Langelier en direction Est à compter de 22 h 30. La réouverture est prévue pour 5 heures, mercredi matin.

Mardi soir, la circulation était également interdite aux véhicules lourds sur une partie de la route 138 sur la Côte-Nord, en raison des mauvaises conditions météorologiques.