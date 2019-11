Morales s’envole vers le Mexique

Le président démissionnaire de la Bolivie, Evo Morales, s’est envolé tard lundi vers le Mexique, où il s’est vu accorder l’asile politique. « Soeurs et frères, je pars pour le Mexique », a twitté celui qui était à la tête du pays depuis 2006. « Je suis triste de quitter le pays pour des raisons politiques, mais je […] reviendrai avec plus de force et d’énergie », a-t-il ajouté.

En sol bolivien, l’armée est sur le point d’intervenir dans les rues de plusieurs villes du pays, aux côtés des forces policières locales, afin de mettre un terme aux violences déclenchées après la démission de M. Morales. Dans une allocution à la télévision, le commandant en chef de l’armée, Williams Kaliman Romero, a appelé ses troupes à utiliser « la force de manière proportionnée » et à ne jamais ouvrir le feu sur quiconque.