6 Bagdad (Irak), 4 novembre 2019 | Des feux ont été déclenchés lors de manifestations anti-gouvernement dans la capitale irakienne, poussant les autorités à procéder à des tirs de balles réelles et de gaz lacrymogène. Des sources médicales et policières ont fait état d’une vingtaine de blessés. La mobilisation qui a débuté le 1er octobre réclame la chute du régime en place. Hadi Mizban Associated Press