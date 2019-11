L’UPAC abandonne son enquête sur la Société immobilière du Québec

Le nouveau commissaire de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), Frédérick Gaudreau, met fin à l’enquête Justesse qui visait des collecteurs de fonds du Parti libéral du Québec (PLQ) soupçonnés de corruption à la Société immobilière du Québec (SIQ). Aucune accusation ne sera déposée. L’annonce a été faite vendredi matin par communiqué.



« Les conditions ne sont effectivement pas réunies pour aller plus loin et soumettre une demande d’intenter des procédures au Directeur des poursuites criminelles et pénales », a affirmé le commissaire sans fournir d’explications supplémentaires, pour « protéger les techniques d’enquêtes policières ». La décision a été prise « en toute objectivité et dans un souci de saine gestion », a-t-il ajouté.



L’enquête Justesse lancée en 2010 portait sur des transactions et des baux de nature frauduleuse à la SIQ. Quatre libéraux notoires étaient soupçonnés d’avoir ainsi garni de plusieurs millions de dollars des comptes dans des paradis fiscaux : l’ancien p.-d.g. de la SIQ, Marc-André Fortier, l’organisateur William Bartlett et les collecteurs de fonds Franco Fava et Charles Rondeau. La Coalition avenir Québec en avait fait ses choux gras lorsqu’elle était dans l’opposition.



Le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, s’est dit déçu par la tournure des événements et a invité l’UPAC à s’expliquer.



D'autres détails suivront.