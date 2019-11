Les pères dans l’oeil d’une chercheuse

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Si la recherche a énormément documenté le rôle de la mère dans le développement de l’enfant, il existe encore peu de données sur l’influence des comportements paternels. C’est pourquoi Célia Matte-Gagné, professeure agrégée à l’École de psychologie de l’Université Laval, a entamé une étude sur le sujet il y a deux ans. Intitulée « Le rôle du père dans la santé mentale de l’enfant : une approche développementale et multidimensionnelle », son étude devrait, à terme, permettre de vérifier « si les mères et les pères contribuent dans la même mesure » au développement de l’enfant, précise-t-elle.



Célia Matte-Gagné, dont la thèse de doctorat portait sur la stabilité du soutien maternel à l’autonomie et sur l’influence de ce comportement sur le développement des enfants d’âge préscolaire, cherche cette fois à « pallier une lacune dans la documentation » : « la recherche s’est souvent penchée sur la présence ou l’absence du père, mais n’a pas regardé ses interactions avec les enfants, ou très peu, explique-t-elle. Je veux savoir comment [les pères] interagissent et comment ces comportements auront un impact sur le développement de leur enfant. » Bref, au-delà de l’observation de la simple présence d’une figure paternelle à la maison, la chercheuse analysera les faits et gestes du père tout en évaluant les tout-petits.

Pour ce faire, elle a recruté quelque 170 familles biparentales par l’entremise du Régime québécois d’assurance parentale, et prévoit de grossir encore son échantillon afin de suivre de 200 à 300 familles d’ici la fin de l’enquête, en 2022. « Je les rencontrerai à de multiples reprises dans des intervalles de six mois, et ce, jusqu’à ce [que les enfants] entrent à l’école maternelle », explique-t-elle. C’est donc dire que les tous premiers enfants recrutés, nés en 2017 et aujourd’hui âgés de 2 ans environ, ont déjà été observés au moins trois fois (6 mois, 12 mois et 18 mois).

Observation et entrevue

Chaque rencontre se déroule de la même manière. Pendant 90 minutes, la chercheuse, aussi affiliée au Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant et au Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles, filme les enfants à leur domicile, toujours en présence des deux parents. « Il y a une portion entrevue, puis je laisse les parents jouer avec leur enfant comme à l’habitude », détaille-t-elle. C’est au cours de cette période de jeu qu’elle peut observer les comportements (bons ou néfastes) des parents et de l’enfant et leurs interactions, voire l’absence d’interactions, dans différents contextes de leur vie quotidienne.

Bien que les données recueillies soient encore fragmentaires, Célia Matte-Gagné arrive à en dégager certaines tendances. « Dans les vidéos, je vois beaucoup de différences dans la manière de réagir des papas, tout comme dans leur façon de soutenir l’autonomie de leur enfant », remarque-t-elle, ajoutant qu’elle s’intéresse également à la question de l’attachement dans le cadre de son analyse.

Le temps que passent les pères avec leur enfant varie d’une famille à l’autre, « de 2 heures jusqu’à plus de 70 heures par semaine dans le cas de ceux qui se prévalent du congé parental », dit la professeure.

De nombreux facteurs à prendre en considération, donc, avant de tirer des conclusions. « Plus je passe de temps avec mon enfant, plus mes comportements risquent de l’influencer, qu’ils soient bons ou mauvais », suppose Célia Matte-Gagné.

Les résultats finaux de cette recherche seront dévoilés en 2022.