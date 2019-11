Outiller les jeunes pour les changements climatiques

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Quelques mois avant la tenue du congrès de la FTQ se tient le camp annuel de formation des jeunes militants. L’occasion pour eux de se mobiliser, de réseauter et d’approfondir leurs connaissances sur des enjeux d’actualité. Cette 17e édition était celle de la lutte contre les changements climatiques.



ette formation est l’occasion pour les jeunes d’enapprendre davantage sur différentes thématiques, souvent sociopolitiques, mais surtout reliées à des dossiers ou à des campagnes menés par le syndicat. « Le but est de rassembler des jeunes provenant de centaines de secteurs différents pour qu’ils puissent discuter de leurs réalités,de leurs luttes communes et qu’ils puissent créer des solidarités intéressantes », explique Rima Chaaban, conseillère syndicale à la FTQ et responsable du dossier jeunes depuis deux ans.

Des tables rondes, conférences et autres ateliers ont à nouveau rythmé les trois journées des 115 participants du camp cette année, mais il s’agissait du premier sur le thème du climat. « Les jeunes sont les premiers qui vont être concernés par les transitions dans les milieux de travail, poursuit Mme Chaaban. Il faut s’assurer que celles-ci soient justes, qu’elles ne se fassent pas sans les travailleurs. »

Une relève motivée

Amélie Glaude, 2e vice-présidente, responsable de l’information et de la mobilisation au Syndicat des employées de l’Université de Montréal, participait pour la troisième fois au camp. « Il s’agit d’un endroit où l’on peut s’exprimer librement et où l’on a l’impression d’être compris par les autres bien qu’ils et elles proviennent de milieux souvent complètement différents, lance cette passionnée du syndicalisme. Chaque fois que je participe au camp des jeunes de la FTQ, j’en ressors gonflée à bloc et prête à mener tous les combats. »

Pour la jeune femme âgée de 33 ans, la relève constitue le point central des changements positifs qui doivent avoir lieu pour lutter contre les changements climatiques, c’est-à-dire revoir nos façons de vivre et de travailler. « Lors du camp, [le président de la FTQ] Daniel Boyer est venu nous dire qu’il était à l’aise avec l’idée qu’on le bouscule, souligne-t-elle. Le moment est venu pour toute une génération de bousculer celles qui nous précèdent. »

Une invitée, André-Yanne Parent, directrice de Projet de la réalité climatique Canada, l’a d’ailleurs particulièrement marquée par son approche et la clarté de ses explications. « J’en ai appris davantage sur le rapport des communautés autochtones au climat, cela m’a fait grandir en tant qu’être humain et a aussi fait évoluer ma vision par rapport à la Terre », commente-t-elle.

Conséquences

André-Yanne Parent dirige la section canadienne de Projet de la réalité climatique, cet organisme fondé par Al Gore en 2006 et qui se voue à la sensibilisation à l’urgence climatique. « Il s’est rendu compte que les gens avaient besoin d’outils et de données fiables pour être convaincus et pour apporter des solutions pertinentes dans leurs propres milieux de vie », indique Mme Parent.

Elle-même d’origine micmaque et acadienne et titulaire d’une maîtrise en anthropologie religieuse et urbaine, Mme Parent a toujours eu un fort intérêt pour les communautés autochtones, avec lesquelles elle a travaillé à plusieurs reprises, notamment par l’entremise de l’organisme en persévérance scolaire Fusion jeunesse. « Les jeunes étaient appelés à développer un projet sur toute l’année en design de mode, entrepreneuriat, jeu vidéo, mais j’ai remarqué que l’enjeu climatique était très présent, il était transversal, raconte-t-elle. J’ai compris l’importance d’agir. »

La présentation faite aux jeunes militants de la FTQ visait ainsi à présenter les réalités autochtones comme des symptômes du colonialisme et à les sensibiliser à la justice climatique. « Il existe une concentration de populations dans des espaces donnés, qui ressentent davantage la pollution par exemple, sans pour autant bénéficier des retombées économiques qui y sont liées, indique-t-elle. Toute violence faite aux territoires, comme les changements climatiques, a un impact direct sur la biodiversité, mais aussi sur nos cultures, nos langues, qui sont des miroirs de ce que le territoire exprime. »

André-Yanne Parent souhaite ainsi briser les stéréotypes pour amplifier les voix autochtones, non pas pour que les jeunes parlent en leur nom, mais pour qu’ils soient vigilants et sensibles au fait qu’elles existent et sont moins entendues. Cette prise de conscience leur permettra d’aborder les transitions climatiques et de réduire leur empreinte dans leurs milieux de travail sous un angle plus averti.

Parmi les autres invités, Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada, est venu présenter un état des faits, ainsi que les engagements du Canada et Québec. Eddy Perez, du Réseau action climat du Canada, a quant à lui exposé les conséquences économiques des changements climatiques.