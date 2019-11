Le virage vert doit tenir compte des travailleurs

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

La transition vers une économie plus verte, solution incontournable à la crise climatique, aura des incidences dans le milieu du travail. Elle coûtera des emplois dans des secteurs délaissés, tout en en créant d’autres dans des domaines en émergence. Pour être juste, ce virage vert ne devra pas laisser de travailleurs de côté.

Le concept de « transition juste » a été élaboré par Tony Mazzocchi, à l’époque où il dirigeait l’Union internationale des travailleurs du pétrole, de la chimie et de l’énergie nucléaire, aux États-Unis. C’est à son initiative que, dans les années 1970-1990, l’idée de transition juste a été opposée à ceux qui soutenaient que les travailleurs devaient choisir entre leur emploi et la transition environnementale. « La transition juste est aujourd’hui un principe reconnu, cité dans le préambule de l’Accord de Paris, rappelle Mario Tremblay, vice-président aux affaires publiques et corporatives du Fonds de solidarité de la FTQ. C’était l’élément central des discussions à la COP24, en Pologne, à laquelle nous avons participé en décembre dernier. »

Selon lui, la transition énergétique ne pourra se faire sans les travailleurs. On en a vu un bel exemple avec la crise des gilets jaunes en France, déclenchée par une augmentation de la « taxe carbone ». En décembre dernier, l’ex-ministre de l’environnement français Nicolas Hulot soutenait que cela montrait qu’il fallait apprendre à combiner les problèmes de fin de mois avec les problèmes de fin du monde. Manière de dire que la transition sera juste ou ne sera pas.

Réduire l’empreinte carbone

Du côté du Fonds de solidarité de la FTQ, on semble décidé à ce que cette transition s’accélère, tout en respectant et en accompagnant les travailleurs. L’investisseur institutionnel, dont l’actif net atteignait 15,6 milliards de dollars en mai dernier, a joint le geste à la parole. En 2017 déjà, il s’est retiré totalement de l’industrie du charbon. Puis, l’année suivante, il a adopté un plan de transition énergétique juste.

Le Fonds compte réduire de 25 % l’empreinte carbone de ses investissements dans des titres en Bourse d’ici 2020. « Un an après avoir pris cette résolution, nous l’avons déjà réduite de 14 % », souligne Mario Tremblay. Le Fonds a collaboré à l’élaboration de l’Indice mondial cible de faible intensité en carbone et ESG de MSCI, avant d’y transférer 1,4 milliard de dollars d’actifs. Il a été le premier investisseur mondial à adopter cet indice. Il a ainsi vendu des titres d’entreprises à fortes émissions de carbone, pour plutôt favoriser des entreprises aux pratiques environnementales, mais aussi sociales et de gouvernance supérieure.

Pour aller plus loin, le Fonds a créé un comité pour revoir l’ensemble de sa politique d’investissement. Il cherchera, par exemple, à déterminer l’approche dans le secteur des énergies fossiles, qui aidera à identifier les entreprises de ce secteur qui font de réels efforts de transition énergétique. Mario Tremblay cite l’exemple d’Énergir, qui investit dans l’énergie éolienne au Québec ainsi qu’au Vermont et travaille à augmenter la part de gaz naturel renouvelable dans son réseau gazier.

« Dans toutes ces décisions, le Fonds veut prendre en compte des critères environnementaux, mais aussi le sort des travailleurs et des communautés, précise Mario Tremblay. C’est là que réside le défi de la transition juste. »

Chef de file

Le Fonds entend aussi accompagner les entreprises dans leur transition afin de les aider à la réaliser en tenant compte des droits et du sort des travailleurs. Il souhaite aussi profiter d’occasions d’investissements privés dans des entreprises qui contribuent à une transition énergétique juste, comme les technologies vertes, l’optimisation des transports et l’efficacité énergétique.

« Le quatrième axe de notre plan adopté en 2018 soutenait que le Fonds devait agir en leader de la transition énergétique juste et nous avons posé plusieurs gestes en ce sens », ajoute Mario Tremblay. Le Fonds a été parmi les premiers investisseurs à signer une déclaration internationale pour une transition énergétique juste. Il a aussi été la seule organisation canadienne à siéger au comité consultatif international, qui a débouché sur un guide de la transition juste à l’intention des investisseurs. L’exercice se poursuit, avec la production d’outils pour aider concrètement les investisseurs à contribuer au changement.

Si la transition est un mouvement mondial, ses effets se feront sentir localement. Mario Tremblay insiste en terminant sur le dialogue amorcé avec les travailleurs québécois lors d’une tournée régionale effectuée ces derniers mois. « Si on veut que la transition soit juste et qu’elle se fasse, il faut que les travailleurs, les patrons et les investisseurs y travaillent ensemble », dit-il.